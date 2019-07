Alfonso Pedraza fue el segundo jugador del Betis en pasar por la remodelada ciudad deportiva para presentarse como verdiblanco. "Es un club grande", aseguró el eballense, emocionado durante su puesta de largo y que se fundió en un abrazo con su padre. Y es que Pedraza tenía ganas de volver a estar con su gente, después de que a los 15 años abandonase el Séneca para poner rumbo a las categorías inferiores del Villarreal. "Es casi un futbolista de nuestra cantera y tiene los valores que nosotros queremos para nuestros jugadores", aseguró Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva verdiblanca.

La opción de Pedraza era una de las marcadas en la agenda de los técnicos ante una posible salida de Júnior. De hecho, los primeros contactos se produjeron antes de finalizar el campeonato, aunque entonces las exigencias del Villarreal pusieron en punto muerto la operación. Con varias propuestas encima de la mesa, sobre todo una del Eintracht, el cordobés lo tuvo claro después de que el Betis retomase el interés para cubrir la banda izquierda.

"No tardé ni un segundo en decidirme. Es el sitio ideal para seguir creciendo", afirmó Pedraza, que tiene buenos recuerdos de sus partidos en Heliópolis: "En los dos años que he venido como visitante me ha encantado todo, tanto la afición como el estadio. Es un club grande y ahora más grande aún, es un orgullo cómo me han tratado desde el primer momento. Estoy encantadísimo de estar aquí".

Aunque en el Villarreal actuó tanto de lateral como de carrilero o extremo, Pedraza parece tener claro que en el Betis asumirá más responsabilidades defensivas. "Jugué mi primer partido como lateral izquierdo. Es una posición que me gusta, me encuentro cómodo y de momento jugaré ahí", indicó el cordobés. "Lo llevamos mucho tiempo siguiendo y, en el plano deportivo, puede cubrir toda la banda, tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva", aseguró Alexis. "Es una de las joyas del fútbol español. Quiero darte las gracias por la ilusión de venir al Betis. Sabíamos que teníamos muchas ofertas y te decidiste por nuestro proyecto. Es joven pero con una gran experiencia", apostilló el vicepresidente, José Miguel López.