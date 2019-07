Pedraza: "El Betis es un club grande"

Alfonso Pedraza ha ofrecido su primera rueda de prensa como jugador del Betis, en la que ha destacado su satisfacción por llegar al Betis. "Es un club grande", ha indicado el lateral izquierdo, que llega, en principio, para desenvolverse en esa posición.

Fichaje

"Es un orgullo estar aquí, donde quería estar. La presentación ha sido muy emotiva, no me esperaba que fuera así. Estar con toda mi familia es un plus para emocionarme. Muy contento de estar aquí. Siento orgullo por este escudo. Adaptándome al equipo y esperemos que vaya todo bien".

Rubi

"Llevo poco tiempo aquí y lo que hemos hablado. Jugué mi primer partido como lateral izquierdo. Es una posición que me gusta, me encuentro cómodo y de momento".

Motivación

"Los dos años que he venido como visitante me ha encantado todo, la afición y el estadio. No me lo pensé un segundo, es un club grande y ahora más grande aún. Todo lo que he conocido, es un orgullo como me han tratado. Estoy encantadísimo de estar aquí".

Sub 21

"Tengo mucha amistad con Júnior y Fabián. Me habló del Betis muy bien, espectacular. El vestuario es importantes, es una familia. Adaptado al 100%, todo eso suma para hacer un gran año".

Vigilancia

"Antes de que acabase la Liga había algo, pero nada era seguro. Estaba centrado en la temporada y en el Europeo. Cuando hemos descansado, la oferta llegó y no hemos tardado ni un segundo en hacerla. Es el sitio perfecto para seguir creciendo".