Pellegrini: "Somos conscientes de este bache de resultados y queremos cortar esta mala racha"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Almería. Una cita clave que espera sacar adelante para pasar este pequeño bache y seguir metido en la pelea por la zona europea.

Vestuario

"Somos todos conscientes de que tenemos un bache de resultados, no sé tanto de juego, pero el juego tiene que ir de la mano de los resultados. Somos conscientes de que hay que cortar la racha de derrotas lo antes posible. En términos generales estamos donde tenemos que estar. Si cortamos la racha lo antes posible ojala sigamos peleando por los puestos europeos".

Motivos del bajón

"Creo que los motivos es el fútbol. El fútbol es así. No creo que no haya ningún equipo que durante la temporada no pase por un bache. El otro día con el Celta creo que fue un buen partido ofensivo y el peor a nivel defensivo de la temporada. Son cosas que suceden que hay que saber asimilar. Saber la responsabilidad y cambiar los resultados. En la parte ofensiva y defensiva me refiero a los once jugadores".

Joaquín

"Coincido con Joaquín plenamente. No está para noventa pero está para jugar más minutos, estamos para que juegue la mayor cantidad posible".

Ayoze

"Lo veo muy buen, con ganas de reintegrarse al fútbol español. La semana pasada fue desordenada. Esta semana está más adaptado de forma normal, veremos cómo se integra al primer equipo. La posición no es de nadie, hay un plantel y los jugadores pugnan para ser titulares. Ayoze puede jugar en las cuatro posiciones frontales en ataque: punta, banda, detrás del punta… Ya en el fútbol moderno hay menos posiciones fijas. Los jugadores tienen que asimilar tres o cuatro posiciones sin problema, como Rodri o Sergio Canales".

El Almería

"El fútbol es un todo, la parte de atrás y de delante. No me parece que se pueda desligar una parte de la otra. Ya tratamos de mejorar lo que hacemos durante la semana para que se aplique en los partidos. Nosotros intentamos hacer lo que sabemos hacer de la mejor manera posible. Si creemos que va a ser un partido fácil es un error".

El sello de Rubi

"Me parece es un equipo que juega bien al fútbol. Aquí nos dio problemas en la primera vuelta. En casa han sacado mejores resultados. Es un equipo que va al frente, que intenta jugar en campo contrario. Hay que hacer un partido completo en ataque y defensa".

Abner

"A Abner como a Luiz Henrique lo tratamos de integrar lo más rápido posible al fútbol español. Jugador joven e inteligente. Asimila las funciones dentro de las características de este equipo. Va sumando minutos y creo que va a ser un buen aporte esta temporada. Tendrá los minutos que le correspondan".