Rubi: "Me hubiera gustado que las cosas me salieran mejor en el Betis"

El Betis visita este sábado al Almería de Rubi. El ex entrenador del Betis se ha enfrentado al conjunto helopolitano ocho veces, sin haberle ganado nunca: acumula tres empates y cuatro derrotas en la liga y una eliminación copera en sus duelos ante los verdiblancos. El actual técnico del cuadro almeriense recordó su etapa en Sevilla antes de medirse al cuadro verdiblanco, del que fue destituido antes de acabar el curso 2019-20, asegurando que se considera "un afortunado por haber estado en el Betis, porque es un club impresionante". "La experiencia vivida allí fue maravillosa. Fue un año rarísimo por el parón del Covid. Le habíamos ganado al Madrid y se paró la Liga. Luego arrancamos y no tuvimos suerte. Me hubiera gustado que saliera mejor, pero no cambiaría lo que viví allí", rememoró.

Sobre el encuentro aseguró que "el que tenga más la pelota tendrá más ventaja por las características de los jugadores". "Será el típico partido de disfrute para el espectador, porque, independientemente del resultado que se dé, el Betis tiene una idea de juego compartida con el Almería, y van a buscar claramente dominar los partidos. Nosotros también", dijo.

Sobre las bajas de uno y otro conjunto señaló que el Almería no podrá contar con Robertone ni Baptistao, por lo que "el peso de las bajas es grande en las dos plantillas". "Dos de las bajas del rival las he entrenado (Fekir y William Carvalho) y son dos megacraks. Fekir es de los mejores de la Liga con diferencia. Pero nuestras bajas también son muy importantes", afirmó.

En la primera vuelta los de Manuel Pellegrini ganaron por 3-1 en el Benito Villamarín, lo que debe servir de aprendizaje: "Allí cometimos el error ingenuo de que como estábamos encontrándonos muy bien cuando perdíamos el balón fuimos nobles sin hacer faltas y nos mataron a la contra. Aquello nos sirvió de mucho aprendizaje. Interpretan muy bien lo que toca en cada momento". En este sentido, cuestionado sobre la facilidad con la que encajan goles en los últimos partidos, apuntó: "Últimamente nos penaliza mucho cuando nos equivocamos un poco. No veo al equipo tan mal a nivel defensivo, pero el mínimo error que hacemos nos cuesta gol, básicamente fuera de casa. El Espanyol lo poco que nos generó acabó en gol. Intentamos cambiar esta tendencia".

El Almería sólo ha ganado uno de los últimos seis partidos, pero Rubi no quiere que la afición empiece a dudar. "No entiendo que se deje de confiar en el cuerpo técnico y la plantilla de una semana para otra. Tenemos el objetivo entre líneas y no entiendo cómo la gente puede tener tanto miedo a la mínima. No vamos a bajar los brazos y pido que estén al lado nuestro sin desconfianza. Cuando las cuatro derrotas seguidas lo puedo entender más, pero ahora no lo comprendo. El sábado viene una afición importante y necesitamos a los nuestros a nuestro lado para tener la sensación de que jugamos en casa. No vendamos que hicimos un mal partido en Vallecas", indicó antes de mostrar su confianza ante el colectivo arbitral, cuando fue cuestionado por las quejas lanzadas desde el Betis por el lance entre Luiz Felipe y Iago Aspas: "Confío ciegamente en el colectivo arbitral y acepto sus errores. Hoy en día están super preparados para aguantar la presión y si no ese árbitro no vale. Tienen que ir jugada a jugada sea quien sea el contrario y da igual el minuto que sea".