Pellegrini: "Ojalá que ante Colo-Colo lo hagamos mejor"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una rueda de prensa en Santiago de Chille en la previa del partido en la noche del miércoles al jueves (00:00, hora española).

Sensaciones de volver a Chile

"Muy contento de estar en Chile y más viniendo con el Betis a jugar estos partidos. El haber sido invitado es un prestigio para el club y personalmente para mí, al poder dirigir aquí. River con Colo-Colo fue partido abierto y disputado. Ojalá ahora con Colo-Colo hagamos un buen partido para el público. Vi a Colo-Colo a un buen nivel, por eso salió campeón".

Regreso a Chile tras una gran carrera

"No ha terminado mi carrera en Europa (risas). Normalmente vengo a todos los años. Esta es una venida más. El volver a Chile siempre es algo especial. Haber estado 23 campañas seguidas en el extranjero es una motivación. Me produce una sensación de estar contento, de ver a gente conocida y produce felicidad y satisfacción el poder seguir tantas temporadas fuera".

Candidatos al mundial

"No estando Chile mi segundo deseo es que lo ganen las selecciones de los países en los que he trabajado. Cualquiera de esas selecciones me pondrían felices. Después hay una realidad futbolística, Brasil y Francia siempre van a estar ahí, son las dos selecciones más potentes. No me parece el mejor momento hacer un Mundial a mitad de temporada, pero se puso así y hay que asimilarlo".

La situación del Universidad de Chile

"Universidad de Chile fue el club de toda mi vida. De chico era hincha del Universidad de Chile, me tocó una época en laque no había un peso. Fue el comienzo de mi carrera como técnico. Estos años invirtiendo en jugadores me sorprende que esté tan abajo".

¿Cómo está el Betis?

"Siempre hay un prestigio dentro del campo y a nadie le gusta perder. También hay una realidad en los amistosos. Ni se hace la formación ni los cambios para ganar el partido. El cambio de continente es importante. Tenemos un par de días más de adaptación. Ojalá que hagamos un buen partido y tengamos un buen resultado, pero dentro de la tónica de lo que es un amistoso".

Falta de gol ante River

"Los resultados en el fútbol son aciertos y errores. Más que eso de ver cosas puntuales no fue el Betis que juega todas las semanas en España. Me hubiera gustado ver otro nivel futbolístico más allá del resultado. Ojalá ante Colo-Colo lo hagamos mejor".

Selección chilena

"Me gustaría dirigir a Chile en un Mundial. Lo que no creo es que una persona sola lleve a una selección a un Mundial sin que haya un desarrollo del fútbol base. Me encantaría un proyecto serio. Ahora hay un técnico que está empezando y ojalá le vaya bien. Además, tengo contrato con el Betis hasta 2025 y espero cumplirlo. Me gustaría aportar algo al fútbol nacional si hay personas serias. No hago milagros".

Sin jugadores del Betis en la selección

"Varios jugadores nuestros hicieron méritos para ir a la selección. Pero hay que respetar las decisiones del seleccionador. Hay muchos jugadores. Es muy difícil ser seleccionador. No voy a contradecir a Luis Enrique. Él tendrá sus motivos. Borja, Álex Moreno y Canales están haciendo una gran temporada".