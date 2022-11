Colo-Colo - Betis: horario y dónde ver el partido en TV

Tras el tropiezo en el primer encuentro de su serie de amistosos internacionales contra el River Plate, el Betis se prepara para enfrentarse a un nuevo rival: el chileno Colo-Colo. Ante este equipo se verán las caras en dos ocasiones a lo largo de la semana del 14 al 20 de noviembre.

Dónde ver el Colo-Colo - Betis

El primer partido, que tiene lugar el miércoles 16 de noviembre, comienza su emisión a las 23:55 horas (horario español). El horario va a obligar a trasnochar a los aficionados béticos que quieran ver el partido desde España, cosa que podrán hacer desde la televisión oficial del club, Betis TV, así como desde La Liga Sports TV de Movistar Plus.

Desde los distintos países de América Latina el canal desde el que se puede disfrutar el encuentro es Star+.

Un comienzo complicado

No comenzó con buen pie este pequeño tour por Argentina y Chile, perdiendo por una goleada de 4-0 frente al equipo argentino River Plate. No es todo negativo, como decía el mismo Pellegrini tras la derrota, puesto que este tipo de partidos permiten al equipo experimentar y dar minutos a jugadores que no suelen tenerlos, al tiempo que se puede observar los rendimientos de dichos jugadores.

El chileno Colo-Colo, por su parte, recibe al Betis como local, aunque no juega precisamente en casa, sino que el encuentro tendrá lugar en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El equipo llega a este encuentro contra los béticos tras también perder contra el River Plate en el amistoso del 9 de noviembre, pero habiendo plantado algo más de cara contra los argentinos. Durante el encuentro se vieron hasta 7 goles, cuatro del River Plate y tres del equipo entrenado por Gustavo Quinteros.

Un Betis que no para

Aunque queda por ver qué ocurrirá en este primer encuentro contra el Colo-Colo, los dos equipos tienen otro amistoso ya pactado y volverán a verse las caras apenas tres días después, el sábado 19 de noviembre. Tras esto, el Betis seguirá con los amistosos internacionales durante el mes de diciembre contra equipos como el Manchester United, Inter de Milán y Atalanta.

Esta recta final del año, mientras en el otro lado del mundo se preparan para el Mundial, no va a ser calmada para el Betis. Una vez finalice el parón mundialista tras la final del 18 de diciembre, regresarán también el resto de competiciones, por ejemplo la Liga comienza su jornada 15 el 31 de diciembre. Y 2023 comenzará también lleno de encuentros para el equipo de Heliópolis, que se incorporará a los dieciseisavos de la Copa del Rey que se jugará la primera semana de enero, mismo mes en el que competirá por la Supercopa de España contra Real Madrid, Barcelona y Valencia.