Pellegrini: "No hay ningún problema con Joaquín"

Además de la salida de Antonio Cordón, otro tema propio durante la semana en el Betis ha sido la situación de Joaquín y su enigmática frase en sus redes sociales. Y esto ha sido tratado con total naturalidad por Manuel Pellegrini en la conferencia de prensa previa al choque de este sábado ante el Valladolid en el estadio Benito Villamarín a partir de las cuatro y cuarto de la tarde.

"Soy de los que confía, demuestra y espera; pero también sé callar, irme y no perder el tiempo", publicaba Joaquín, algo que generó bastante revuelo. Sin embargo, cuestionado por este asunto, Pellegrini ha sido muy claro: "La trascendencia en las redes es alta. La manera de la que la interpreto yo no hay ningún problema. Como a todos los jugadores le gustará jugar más. No le doy más trascendencia, el resto son especulaciones en las redes sociales".

El chileno le sigue teniendo al portuense mucha estima y así ha respondido al hecho de los partidos que le quedan al canterano bético para superar a Zubizarreta como el jugador con más partidos en Primera: "Creo que para lo de Joaquín le queda jugar este año para superar eso, pero a lo mejor le queda otro año más. No sabemos cuándo se retira Joaquín. Para mí lo más importante no es el plano personal, sino hacer el mejor equipo para cada partido. Joaquín ha jugad parecido a lo del año pasado. Sigue teniendo la misma trascendencia e importancia y él se siente útil. No hay ningún problema con Joaquín".

De esta manera, Pellegrini ha zanjado cualquier atisbo de problema que pudiera haber surgido con Joaquín, que atraviesa por una situación similar a la que ya vivió el pasado curso, cuando pasó de tener poco protagonismo a ser pieza clave para conquistar la Copa del Rey.