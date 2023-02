Pellegrini: "La salida de Antonio Cordón es malo para el club"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido su opinión sobre la salida de Antonio Cordón en una interesante rueda de prensa previa al partido ante el Valladolid. El chileno ha contestado a diferentes cuestiones respecto a la marcha del extremeño sin ningún tapujo.

Salida de Antonio Cordón

"La salida de Antonio va a ser malo para el club. Ha hecho una gran labor en estos tres años. Con un presupuesto cero ha logrado formar planteles y el rendimiento deportivo ha sido altísimo, mucho más alto de lo que se esperaba. La salida de él va a ser complicada. Él tendrá los motivos. Siempre estoy en conversaciones permanentes con él. Es una pérdida para el club".

Motivos de la salida de Cordón

"Siempre estoy en conversaciones con Antonio Cordón. Dio el otro día una conferencia de prensa y dio los motivos de por qué se iba. Él dijo públicamente lo que quería decir. No tengo que especificar yo los motivos".

Cómo le ha sentado la noticia y su futuro en el Betis

"Mi opinión la he dado, Antonio tomó la decisión, no tiene relación con el tema mío. El tema mío está relacionado con el club no con una persona. No tiene una relación directa, ojalá el club mantenga el nivel para hacer lo mismo sin Antonio estos años".

Estado de ánimo tras la baja de Antonio

"Va a ser una pérdida ara el club. Desde el punto de vista personal, lo conozco mucho, tengo cierta afinidad con él, son dos cosas aparte. Se produjo el hecho y ahora hay que saber asimilarlo".

¿Un recambio con las características de Cordón?

"Es una decisión que le corresponde al club. En una semana convulsionada tenemos que mirar al Valladolid, para la próxima temporada queda un tiempo. La figura de un director deportivo siempre es importante que exista en una institución. Pero ahora estamos centrados en el partido ante el Valladolid".

