Antonio Cordón: "Mi ciclo en el Betis ha terminado"

La salida de Antonio Cordón del Betis es un hecho. El protagonista así lo dice ya públicamente en unas palabras transmitidas desde la propia entidad. Sólo falta saber cómo y cuándo se producirá su marcha y cómo se reinventa el club.

"Es una decisión meditada y consensuada con la familia. Es una inquietud que tenía y que trasladé al club en su momento", indicó el extremeño, que añadió: "Que nadie busque portadas, porque la decisión no se debe a ninguna confrontación con nadie de la junta directiva,ni con el entrenador o los jugadores. Ni con los guardias de seguridad. Absolutamente con nadie. Hay que darle naturalidad a las cosas, sencillez, humildad y discreción. Siempre he sido muy discreto y estoy triste, porque ayer me veía en todos los medios de comunicación y no soy una persona que busque protagonismo".

En este sentido indicó que cree que su etapa en el Betis ya ha finalizado: "Son cosas naturales de la vida y uno entiende que el ciclo aquí ha acabado y estamos en conversaciones para ver cómo lo hacemos", indicó el protagonista, que añadió: "El Betis está por encima de todas las personas y Antonio Cordón casi no ha sido nadie para lo que es la grandeza de este club".

Cordón incluso hace balance de lo que ha sido su etapa en la entidad heliopolitana y se va satisfecho. "Vine aportar mi granito de arena. Para unos habrá sido más y para otros, menos. Yo estoy muy contento con mi trabajo y como lo prometí, entre todos hemos conseguido despertar al gigante con la ayuda de toda la organización. Es un objetivo muy bonito cumplido", finalizó.