Pellegrini: "No nos sentimos favoritos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa, analizando diferentes aspectos.

Derrota Villarreal

"Yo creo que nunca hemos estado en la nube, siempre con los pies en el suelo. Tratando de ir partido a partido, jugar de una manera futbolística. En segundo lugar el perder ante el Villarreal después de terminar de jugar el viernes a las dos de la mañana, perdimos con un 65% de posición, nos faltaron movimientos ofensivos ante un Villarreal que se encerró atrás. Nos hicieron gol en un córner y perdimos un partido que estaba dentro de las posibilidades. Ni antes éramos los mejores ni ahora peores por perder un partido. Somos el único club que está en tres competiciones. Seguiremos en la misma manera. Ahora nos centramos en la Copa, es el primer partido de dos y esperamos hacer un buen partido ante un difícil rival. Ni el ganar nos saca de la realidad. Peleamos con clubes que tienen plantillas con el triple de costo. El perder nos va amargar, en ese aspecto tratamos de tener equilibrio".

Estado físico del equipo

"Contra el Villarreal podemos perder porque es un equipo importante, nos tocó parecido en la primera vuelta, que terminamos en Hungría tarde también. El Villarreal fue superior. Pero el equipo físicamente respondió, le quitamos el balón a un equipo que lo maneja bien. Las rotaciones las hemos llevado bien y esperamos seguir así hasta el final de temporada".

¿Ansiedad?

"La ilusión se genera por lo que da el equipo en la cancha. No puedo manejar la ilusión de la hinchada del Betis y que tenemos todos. Lo que suceda en el futuro va ser mérito de lo hecho hasta ahora. No estamos ni en las nubes ni amargados porque nos ganaron un partido. El jugador está acostumbrado a entender que cada partido es distinto".

El Rayo

"Nos enfrentamos a un buen rival que está con mucho mérito en semis de Copa y bien colocado en Liga. En su campo es fuerte y tiene asimilada la idea del técnico, con un juego asociativo. El haber jugado hace poco tiempo allí ayuda a lo que nos vamos a encontrar. Tendremos que entrar aplicados defensivamente y hacerles daño".

Álex Moreno y William Carvalho

"En el partido anterior, Álex Moreno entró en las rotaciones que hacemos. Nosotros vamos a jugar 14 partidos en 40 días. Uno puede explotar un equipo hasta que se lesione o hacer rotaciones con garantías de rendimiento. Miranda hizo buen partido en Villarreal y Álex paró un poco para continuar ahora, está sin problemas. William tenía un problema en los aductores, no estaba habilitado para jugar. Se ha recuperado en estos días y mañana está en lista de citación. Los equipos tienen una mecánica de juego pero depende de un 80% del rendimiento individual de los jugadores. Eso nos permite estar disputando tres competiciones".

El césped de Vallecas

"No es que la cancha nos hubiera perjudicado a nosotros. Al Rayo también lo perjudicó. Con el prestigio de la Liga española los clubes deben tener una exigencia acorde al nivel de esta liga".

¿Levantar la Copa o Jugar la Champions?

"Yo no quiero elegir una cosa sobre la otra. Estamos en una semifinal, a dos partidos de poder jugar una Supercopa y de poder llegar a Europa por la vía más corta. También puede ser que uno pierda la final y se quede sin Europa, pero no se debe dejar de lado Europa".

Calendario duro

"Predilección no hay por ninguna de las tres competiciones. El equipo tiene un estilo de juego que no lo va a cambiar. Nos ha llevado por un buen camino. No es fácil estar en tres competiciones. No va a ser un drama si nos eliminan o perdemos algún partido. No pensamos en perder ninguna de las tres competiciones, no le damos preferencia a ninguna".

¿Es el Betis favorito para ganar la Copa?

"Los cuatro equipos que estamos en semis han hecho los mismos méritos. Eliminaron a rivales complicados. No creo que haya un favorito. Son partidos de ida y vuelta, y una final que puede suceder cualquier cosa. No es casualidad estar en semifinales, es producto del trabajo del plantel. Vamos a seguir adelante hasta donde podamos llegar y ojalá sea conquistando un título y llegando a una final, pero no vamos a dejar de lado la Liga".

Eliminatoria de 180 minutos

"Hay dos partidos y es una ventaja. Y en semis al equiparse ida y vuelta es todo más equilibrado. No nos sentimos favoritos porque el Rayo responde bien en la Copa y en la Liga".

Asistencia de la afición visitante

"Son cosas que deben estar reglamentadas. Desde el punto de vista personal me gusta el Fair Play. Es lógico que del equipo visitante puedan ir a ver su equipo en una cantidad de personas normales. No creo que hay que pagar con la misma moneda. La gente del Rayo tendrá su espacio. Mientras más lleno esté el espectáculo se engrandece. Espero que ellos sí puedan tener entradas aquí para ver a su equipo".

Ilusión del beticismo

"Después de ver la hinchada, uno no puede no ser consciente de lo generado por el equipo. La actitud de los hinchas del Betis de quedarse a animar tras perder el otro día me pareció positiva y buena para el equipo. No pueden pretender ganar todos los partidos ni sentir frustración, lo importante es que el hincha esté contento. El jugador está concienciado de que tiene que darlo todo en la cancha. Me alegro mucho de la hinchada del Betis por su reacción ante una derrota".