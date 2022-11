La vuelta de Pellegrini a Chile como faro del Betis

El Betis ya se encuentra en Chile para medirse a Colo Colo en dos amistosos que cerrarán la gira sudamericana de los verdiblancos. Y qué mejor que hacerlo en la tierra de Manuel Pellegrini Ripamonti, donde el Ingeniero se formó como futbolista, estudió Ingeniería Civil y se graduó en la Universidad Católica, gozando de un gran prestigio entre sus compatriotas por sus éxitos como entrenador a la hora de exportar la marca de su país por el mundo.

Nacido el 16 de septiembre de 1953 en Santiago, Pellegrini estudió en el colegio Saint George y en los Sagrados Corazones de Manquehue, dando sus primeros pasos en el fútbol en los escalafones inferiores (cadetes) del Audax Italiano, club profesional de la ciudad santiaguina que mantiene una gran rivalidad con Unión Española. Sin embargo, pasó de ahí muy pronto a las filas del Universidad de Chile –club del que es hincha– hasta que a los 19 años se produjo su debut en Primera en agosto de 1973, disputando un total de 451 encuentros en la máxima categoría del fútbol chileno durante 13 temporadas, siendo el cuarto jugador con más partidos en la historia de la U, su único club.

Allí actuó de central y fue titular varias temporadas, logrando un total de siete goles, siendo expulsado en siete ocasiones. Trabajador incansable en cada entrenamiento, diestro pero con un manejo aceptable de la pierna izquierda y buen compañero. Así era Pellegrini, que logró la Copa de Chile de 1979 en una época de escasa bonanza económica de los azules y la Liguilla Pre-Libertadores en 1980, derrotando en ambas ocasiones, curiosamente, a su rival chileno en esta gira, Colo-Colo.

Su retirada llegó tras una anécdota que refleja lo impredecible que es el fútbol: al finalizar un partido de la Copa Chile en 1987 ante el Cobreandino –nombre que por entonces recibía el actual Club Deportivo Trasandino de Los Andes–. El portero de la U rechazó un balón y Pellegrini se disponía a despejarlo de cabeza con un salto, pero resultó que un delantero rival saltó por detrás y le ganó en el salto para rematar de cabeza a gol. Ese joven punta era un joven de nombre Iván Zamorano.

"Jugábamos la Copa de Chile contra el Sandino. Nuestro portero rechazó el disparo de un rival, salté para despejar y llegó por detrás un chaval de 17 años, cedido por el Cobresal, que me sacó medio metro y cabeceó a la red. Ese día decidí que no podía seguir", relató Pellegrini en AS hace ya más de una década tras firmar como técnico del Real Madrid. "Si hubiera sabido dónde iba a llegar (en referencia a Zamorano), no me hubiera retirado, hubiera seguido dos años más", bromeó el Ingeniero, que sólo disputó un partido con la selección chilena, un empate a uno como visitante en Brasil tras no clasificarse La Roja para el Mundial de México 86.

De este modo, tras colgar las botas con 31 años y con el título ya de Ingeniero Civil logrado en 1979 en la Universidad Católica, Pellegrini empezó a prepararse como entrenador, estudiando en 1985 en Coverciano –lugar donde la Federación Italiana de Fútbol tenía su lugar de preparación de entrenadores– sin obviar posteriormente el curso de perfeccionamiento que hizo en Lilleshall perteneciente a la Federación Inglesa de Fútbol.

La Federación chileno validó su título de entrenador y muy pronto empezó su carrera en los banquillos en su país. Así, en 1988, debutó dirigiendo al Universidad de Chile, después entrenó al Palestino en dos periodos, entre 1990 y 1992, y a O’Higgins, entre 1992 y 1993. Después pasó en 1994 al Universidad Católica y con los cruzados se convirtió en el primer entrenador chileno en lograr un título internacional, la Copa Interamericana de ese año 1994, logrando también la Copa Chile en 1995. Fue cesado en 1996 y dos años después, en 1998, dirigió de nuevo por unos meses al Palestino. De ahí ya dio el salto al Liga de Quito (Ecuador) en 1999 para seguir su carrera como entrenador fuera de su país. Entrenar a la selección chilena sigue siendo el reto pendiente para Pellegrini. Ahora, en su vuelta a casa, ha regresado siendo el gran faro del Betis.