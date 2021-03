Sin pararse demasiado en lo que ha supuesto la derrota en el derbi ha comparecido Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, en la previa del duelo con el Levante. Ni cuando se gana ni cuando se pierde altera el discurso el técnico verdiblanco, que no ha cambiado su mensaje en la sala de prensa. "Es una semana nueva y vamos con la mentalidad de todos los partidos", ha indicado Pellegrini, que así también se lo trasladó a los jugadores para que olvidasen cuanto antes lo sucedido ante el Sevilla.

Tampoco suele hablar Pellegrini demasiado del futuro, aunque sí ha realizado un balance de lo sucedido hasta el momento. "La campaña está siendo adecuada a las expectativas nuestras", ha indicado el entrenador, que ahora afronta el sprint final para ver hasta dónde puede llegar este año el Betis.

Semana tras perder

"Ha sido normal, intentamos que el partido terminado, analizamos brevemente lo que sucedió, pero es una semana nueva y la afrontamos con la mentalidad de todos los partidos, incluso los que perdimos. Dimos muestra de capacidad, espíritu, funcionamiento y en el resultado se pudo conseguir algo más. Se queda ahí y a pensar en el siguiente. A todos nos hubiera gustado ganar el derbi, hicimos todos lo posible por ganarlo, el resultado ya está y hay que pensar en el Levante".

Levante

"Es de lo que mejor juega en esta Liga este año, es ofensivo, con jugadores creativos y sale a buscar el partido desde el primer minuto. Tenemos que estar concentrados defensivamente y mejorar lo que hicimos allá. Nos hicieron dos golazos, que no se repiten todos los partidos, pero fueron cuatro goles y nosotros tres. Esperamos revertir el marcador y sacar tres puntos que son muy importantes".

Liga española

"Lamentablemente sólo hay uno clasificado en la Champions, las estadísticas son importantes y a considerar, aunque no siempre reflejan toda la verdad. Siempre es útil al final de la temporada hacer un análisis, los técnicos, dirigentes, jugadores para seguir mejorando la Liga. Es importante siempre, ha perdido protagonismo en la Champions. Anteriormente, la ganó Madrid y Barcelona, ahora el fútbol inglés. En la Europa League tenemos dos participantes, las cosas que se puedan mejorar, que sigan haciéndolo. Tiene que haber un toque de atención para tomar las decisiones correctas".

Cambio del Betis ante los grandes

"Son muchos factores pero es importante ganar a los equipos alrededor nuestra. Hay muchos equipos que ganan al Madrid y luego están en el descenso. Saber los equipos que tenemos la obligación de no perder puntos; y los equipos que están por encima, no sólo para este equipo, en presupuesto y plantilla a lo que uno tiene. Tratar de no cambiar le mecánica de juego, la estadística no siempre reflejan todo. Contra la Real perdimos, empatamos y ganamos; Villarreal, ganamos y empatamos; Son dos equipos que están por arriba nuestro en presupuesto. Contra Real Madrid, Atlético y Barcelona hicimos buenos partidos, nos quedamos con diez jugadores. Barcelona le dimos cara. Con el Sevilla fueron dos resultados desperdiciamos un penalti en uno, pudimos haber ganado; en el otro todo el mundo coindice en que merecimos más. Hay que ver cómo se pierde, quedamos disconformes con la derrota pero muy contento con la personalidad que mostramos ante equipos de más potencial económico. La campaña está adecuada a lo que estamos expectantes, mejor para lo que muchos esperaban, peor para los más optimistas. Quedan diez partidos, los puntos que se saquen verán la importancia de esta campaña".

Objetivo europeo

"Esa respuesta la he dado casi todas las semanas, ir partido a partido, tratando de ganar al rival de turno.La regularidad del equipo la tiene que demostrar, no tener un objetivo al principio o a estas alturas, sino demostrarlo a través del rendimiento. En estos 15 últimos partidos, desde diciembre y no sólo en 2021, permite tener una ilusión que tiene que ver con el rendimiento dentro del terreno de juego. El partido del Sevilla era especial, era una final además de un derbi, pero ojalá nos permita un puntaje para conseguir los objeticos del club".