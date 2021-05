El mal sabor de boca del empate ante el Eibar no cambia el discurso del entrenador del Betis, un Manuel Pellegrini que ve a su equipo ilusionado y centrado en ganar al Huesca para sellar la clasificación europea. Eso sí, el técnico verdiblanco aplaza los balances hasta el final del campeonato, una vez que se resuelva la temporada.

"No he notado ninguna ansiedad en el plantel, está muy consciente e ilusionado de poder conseguir un logro que en un momento de la temporada nadie se esperaba. Veo muy centrado al plantel, piensan en ganar el partido y no en otra cosa", ha asegurado el técnico verdiblanco, que sí ha resaltado la emoción de LaLiga: "No recuerdo un campeonato tan igualado por tantas posiciones. Ojalá sean todas las ligas así. Al final los logros se consiguen por un gol más o un gol menos. Es raro que haya tantos equipos involucrados en tantas luchas".

Sobre el objetivo europeo del Betis, Pellegrini prefiere aguardar a que se resuelva el campeonato. "No hago valoraciones antes del final de la temporada. No se puede hablar de éxitos o fracasos antes de hacerlo. Veremos después. Pienso sólo en sumar tres puntos más y esperar a lo que hacen los rivales", ha indicado el técnico, que tampoco le da demasiadas vueltas a lo sucedido en la segunda parte de Éibar: "No creo que tuvieran que ver los cambios con el resultado. Eso fue producto de un equipo que hizo su fútbol y un buen partido. No tuvimos mucha posesión de balón, pero no es sencillo lograr los puntos allí a estas alturas del campeonato. El compromiso del plantel nos llevó hasta aquí". "El Huesca viene en una situación parecida, ojalá podamos hacer un partido completo y marcar los goles necesarios para poder ganar el partido", ha añadido el técnico, sobre la dificultad que le planteará otro equipo que pelea por conseguir la permanencia.

Por último, el chileno se ha referido al regreso del público a los estadios. "Me parece positivo que vuelva, ojalá sea más pronto y que se vuelva a una normalidad. Debería ser igual para todos, pero supongo que hay razones importantes para que se tome esta decisión. Veremos qué influencia tiene esto, aunque no creo que deba servir de excusa a ningún equipo", ha concluido.