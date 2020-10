Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y dos seguidas desde la vuelta a la competición han elevado la trascendencia del duelo ante el Elche. Así lo reconoció el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, que quiere volver a la senda de la victoria, aunque el técnico prefirió resaltar los aspectos positivos de su equipo en este inicio del campeonato, con la esperanza de que marquen el camino durante el resto de la temporada.

"Estoy muy contento con lo que el equipo ha hecho, no hemos tenido resultados positivos contra equipos de categoría superior, pero hemos sido competitivos. Ha habido decisiones conflictivas, no es fácil ganar jugando 20 minutos con un jugador menos. Hemos dado la talla con los equipos de nivel nuestro, aunque también cometimos errores. Tenemos que mejorar partido a partido, en siete con resultados distintos, el único partido disconforme fue el de Getafe. En el resto estamos en el camino que esperaba y espero que vayamos mejorando semana tras semana", indicó Pellegrini, que también se mostró convencido de que el vestuario tiene sensaciones positivas: "El jugador se siente seguro dentro del campo. Jugamos de igual a igual al Madrid, contra el Atlético fuimos superiores en el primer tiempo... Hay que llevarlo al partido completo, pero el jugador siente cuando se ve superado en el terreno de juego o cuando por una cosa puntual no se da el resultado. Colectivamente se sienten seguros con lo que estamos haciendo y lo continuaremos".

Los mensajes positivos de Pellegrini predominaron en la rueda de prensa. "No creo que el equipo esté preocupado o ansioso", señaló el chileno, que continuó con esa visión optimista del inicio de la Liga. "Los partidos que perdimos fueron con equipos que están un paso arriba nuestra, pero vamos a seguir trabajando para acortar la distancia, ganar los tres puntos siguiente que son con el Elche, y ya veremos al final de la temporada hasta dónde nos permite llegar. Tenemos mucha confianza en lo que hacemos y en el plantel de jugadores que tenemos", añadió Pellegrini, que incluso sobre la cifra de goles encajados fue capaz de ver el vaso medio lleno: "Hay una cosa positiva de que no hemos recibido goles en todos los partidos, en tres partidos hemos mantenido la valla invicta y el año pasado fue en cuatro en todo el campeonato. Tenemos que seguir trabajando para no ser tan irregulares de un partido a otro, pero el aspecto defensivo es de todo los once que juegan, no sólo de la defensa".

Para mirar al horizonte con más optimismo, eso sí, Pellegrini sí apuntó un aspecto que debe mejorar su equipo. "A veces pasa en el fútbol que los delanteros se quedan sin gol, es un factor por el que quizá no hemos ganado algún partido más. Espero que retomen la capacidad goleadora que tienen los tres. Estamos tranquilos, pero conscientes de que necesitamos goles de nuestros delanteros", señaló el chileno, que también pidió centrarse únicamente en el Elche: "El partido ante el Elche es mucho más importante que el de Barcelona o el de Bilbao. Es el siguiente. Los 38 del campeonato son igualmente difíciles, es un error pensar que un partido puede ser más fácil que otros, los resultados avalan lo que estoy diciendo. Hay que sacar lo tres puntos en casa y luego ya veremos cómo trabajamos el partido con el Barcelona. Me preocupa el partido próximo y no el que viene después. Estoy preocupado sólo por este partido, ojalá se pueda mantener el nivel futbolístico de gran parte del partido ante el Atlético, pero hay que añadirle goles".

Pellegrini y el VAR

El juez de Competición pidió el jueves el sobreseimiento del expediente a Manuel Pellegrini y éste volvió a mostrarse ayer tranquilo sobre este asunto, a la vez que reiteró con claridad su opinión sobre el VAR. “Me pareció sorprendente que se notificase esa acusación sobre algo que yo no dije. Lo comenté hace tres años en Inglaterra, el VAR es una tecnología que va a ayudar en la medida que se use en fallos garrafales y no haya dos o tres árbitros pitando cada partido. Repito lo que dije, jugar contra el Madrid, contra un expulsado, contra un penalti, que quizá sin el VAR no se hubieran producido, era muy difícil para el equipo, no hice acusaciones a nadie. No tenía duda de que no iba a continuar, no había razones para hacerlo”, dijo el técnico.