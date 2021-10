Pellegrini y las victorias: "Estoy seguro de que quiero incrementar esa estadística"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, está feliz. El rendimiento de su equipo en este tramo del calendario, con cinco victorias en seis partidos, ha permitido una escalada que quiere continuar en Villarreal, y ha aumentado la estadística de triunfos del entrenador chileno en el equipo verdiblanco. "No soy muy amigo de mirarlas, pero estoy seguro de que quiero incrementarla en el próximo partido", ha indicado Pellegrini.

Equipo

"El equipo está bien físicamente sin problemas y los resultados deportivos ayudan a cansarse menos. Ha habido una buena rotación de jugadores, el rendimiento lo ha permitido. El equipo llega entero".

Emery

"El Villarreal es un rival muy importante, se ha potenciado mucho, llegar a Champions le permitió traer mejores jugadores todavía. El año pasado fue una carrera directa hasta el final, logramos meternos en la Europa League. Tienen la misma dificultad que otros grandes rivales, hay que entrar con confianza, dos o tres balones van a decidir y los errores tienen que ser menos para poder ganar. Es uno de los tantos grandes rivales que nos vamos a enfrentar para conseguir el objetivo".

Mandi

"No sólo nos enfrentamos a Aissa, para mí también fue una institución de cinco años y es muy especial.. Está bien manejado. Cuando empiezan los partidos cada uno tiene que estar en lo suyo, si juega va a estar en lo que es capaz de rendir. Nos preocupamos en el todo más que es un jugador en particular".

Mejor juega

"No creo que sea yo el encargado de analizar exteriormente. Jugamos de una determinada manera, tratamos de mejorar partido tras partido, no variamos mucho según el equipo, adaptamos conceptos tácticos y sale a ganar todos los partidos. No sé si es el mejor de la Liga, los puntos indican que hay equipos por encima"

Cinco cambios

"Me gusta mucho esa norma de los cinco cambios, con tan poco descanso poder hacer cambios en determinados momentos es importante para los jugadores los técnicos y para evitar lesiones. Alrededor de los 60-65 un jugador que viene con varios partidos en el cuerpo tiene más posibilidades de lesionarse. Colocar más jugadores es una motivación para poder recibir minutos"

Fekir

"No solamente tiene un inicio muy bueno, el año pasado también fue importante para nosotros, Un jugador muy comprometido en el funcionamiento del equipo, su trayectoria lo demuestra lo que es capaz de dar, por eso fue campeón del mundo".

Victorias

"No soy muy amigo de la estadísticas, pero estoy seguro de que quiero incrementarla en el siguiente partido. Lo de atrás son números, yo miro los partidos que viene el Villarreal, es un rival importante en la Liga y tratar de superarlo. Si mejoro la estadística, mejor".

Elevar nivel

"Uno tiene me exijo tratar de sacar el máximo rendimiento a sus jugadores según sus capacidades, lo más cercano a su nivel. Cada personalidad distinta, cada entrenador elije la mejor manera de hacerlo. Exigir lo que uno pretende como técnico dentro y fuera, tres premisas: respeto, el rendimiento del jugador que tiene, y el compromiso. Y eso es lo que exijo a cada uno"

Plan

"No sé cual será el plan, si me lo dicen, había un plantel de mayor calidad de lo que estaba demostrando en el campeonato en el último tiempo, viene con confianza de hacer un buen trabajo, hacer en toda mi carrera convencimiento una idea futbolística, confianza de este grupo capacidad de responder, predispuesto a trabajar, tener una ambición".

Clave

"La clave es el rendimiento individual de los jugadores unido a un funcionamiento como equipo, son ellos lo que deciden los partidos. Dos equipos que tratan de jugar a fútbol, Villarreal está dos pasos por encima de nosotros en lo económico y en el plantel. Ha invertido mucho dinero, pero eso no implica que no vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto".