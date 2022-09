Así queda la plantilla del Betis tras el cierre del mercado de fichajes

El Betis cerró el mercado de verano resolviendo a última hora el asunto de las inscripciones. El club verdiblanco, en una nueva jornada frenética en los despachos, pudo inscribir a Willian José y a Claudio Bravo en LaLiga, mientras que Loren se queda y Rober pudo rumbo al Alavés para comenzar una nueva etapa.

No faltó tampoco el capítulo de Héctor Bellerín, que se unió al Barcelona, finalmente, tras quedarse la entidad de Heliópolis sin espacio salarial suficiente para que el lateral hubiera regresado. Y dentro de ese frenesí surgió también un asunto de última hora con Fekir como protagonista ante el posible interés del Barcelona en torno a una planificación de verano en un conjunto bético que ante los hechos, vuelve a estar otro año en manos de Manuel Pellegrini. El chileno ha demostrado con los tres triunfos logrados por su equipo en el inicio liguero, pese a los inconvenientes encontrados, que es la figura más fiable en Heliópolis.

El Betis encaraba la recta final del mercado con la necesidad de zanjar el tema de los jugadores que aún no estaban inscritos, cosa que logró, finalmente, con un esfuerzo importante de la plantilla, con una reestructuración salarial presente bajo la fórmula de las renovaciones, como la más que probable de William Carvalho y otras que podrían darse en un futuro no muy lejano, como la de Juanmi. Todo, con el objetivo de inscribir a Willian José, que se produjo pasadas las once de la noche.

Rober se marcha cedido sin opción a compra al Alavés y Loren seguirá, en principio, en el equipo bético

Mucho antes, por la tarde, quedó formalizada la de Claudio Bravo. La dirección deportiva tenía puestos los cinco sentidos en resolver la situación del delantero brasileño, pero también estaba pendiente de ver si tenía espacio salarial para hacer un último intento por Bellerín, que ante los problemas económicos del Betis, que siempre ha sido su primera opción, acabó en el Barcelona.

El otro nombre propio vinculado con el Barcelona fue Nabil Fekir. El jugador se presentó por la tarde en el Benito Villamarín y a su salida, en declaraciones a El Chiringuito, confirmó que había acudido al estadio por temas de contrato para permitir la inscripción de Willian José: "Bien, bien la reunión, tranquilo. Sí, sí por Willian José". Sin embargo, el interés del Barcelona merodeó en todo momento al jugador galo. Por otra parte, Rober, también avanzada la jornada, aceptó salir cedido al Alavés en un préstamo sin opción a compra, mientras que Loren apostó por continuar.

Así concluyó la planificación veraniega del Betis (sin descartar la opción de que pueda llegar algún jugador libre, con el nombre de Mata presente en Heliópolis). Manuel Pellegrini pidió a la finalización del curso pasado un paso adelante en cuanto a ambición y la idea en el club heliopolitano era comenzar la temporada con un equipo mejor que el del año pasado. La realidad, según los hechos, deja una labor con muchas dudas en la que la figura del chileno volverá a ser esencial para la cohesión y el rendimiento de un gran grupo humano de jugadores.

El esfuerzo del plantel para la inscripción de algunos jugadores refleja el gran vestuario del equipo bético

Ha perdido el Betis a su lateral derecho titular, Bellerín, puesto para el que se ha reconvertido a Aitor Ruibal y quedan Sabaly y Montoya. Y se ha producido un cambio de cromos. Han salido Joel, Tello, Bartra y Lainez y han llegado Luiz Henrique, Luiz Felipe y Dani Martín. En la portería se observa algo de bajón en cuanto a nivel, y el tiempo dirá, con sus actuaciones, si los dos brasileños hacen olvidar a los que han salido. Así, en torno a la mejora de la plantilla, quedan en principio muchas dudas, a la espera de ver qué rendimiento le saca a ésta Pellegrini.

Y a todo eso hay que unirle la sensación de improvisación que ha dado el Betis en el mercado, con unas expectativas de ventas muy altas en cuanto a la tasación de sus principales baluartes, llegando propuestas que no se han ajustado a las exigencias béticas, muy alejadas de la realidad del mercado. Tampoco el hecho de pregonar la necesidad de recaudar dinero por parte del club verdiblanco, públicamente, ha ayudado a los verdiblancos. Como ejemplos, la venta de Bartra o la fallida salida de Álex Moreno al Nottingham Forest por una cantidad que no se ajusta a la calidad del central ni a la del magnífico lateral, que ante las dudas de comenzar una nueva etapa decidió seguir como bético. Y por último, el capítulo vivido con las inscripciones en las tres primeras jornadas pese a haber salvado los muebles al final.

Y habrá que ver también, con cuatro competiciones, cómo responde el Betis con un plantel que ya el pasado curso, en los meses de febrero y marzo, empezó a acusar el esfuerzo de tres competiciones. Durante el verano, el Betis vigiló a Ceballos, Aouar, Ali Cho, Morales, entre otros jugadores. Parecía que se iba a producir la llegada de dos o tres jugadores que dieran un salto de calidad. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta y una temporada más todo queda en el Betis en manos de su entrenador, Manuel Pellegrini.