Setién, sobre los fichajes: "Mejor preguntar a Lorenzo o al presidente"

Además del Eibar y el 2018, Quique Setién ha expresado lo siguiente a la hora de ser cuestionado por los posibles movimientos del Betis en el mercado de fichajes.

Fichajes

"Ya hemos mantenido alguna reunión con el club. Es verdad que siempre cabe la incorporación de jugadores y salidas de otros. El mercado está para eso y veremos a ver las opciones que se presentan y las opciones que se dan. Tenemos una plantilla corta, estamos abiertos a que se incorpore algún jugador y que pueda salir otro. Esto es lo que pasa en el mercado. No especifico ni puestos ni nada. Son cosas que las barajamos dentro. Trataremos de ponernos de acuerdo".

Bakambu

"A Bakambu ya lo conocemos. Me parece muy buen futbolista, pero me puedes decir otro nombre y te hablaría de él, pero no tengo ninguna información sobre esto. Es verdad que se barajan nombres, pero otra cosa es lo que hablamos dentro. Es la primera vez que escucho este nombre".

Delantero al final del mercado

"La llegada de jugadores va a depender de muchas cosas que yo no controlo. Hay que tener en cuenta el tema económico, que yo no controlo, y la salida de algún jugador, que tampoco lo controlo. Los que están tienen contrato y no sé si tienen la intención de quedarse o tienen ofertas. Hay incógnitas y hay que valorarlo todo sobre la marcha".

Boudebouz

"No controlo lo que van a hacer los jugadores. Hay situaciones deportivas que yo influyo en las decisiones. Pero todavía hay equipos que pueden pagar cláusulas de jugadores, cosas que nos vamos a enterar sobre la marcha. A lo mejor hay equipos por Boudebouz, pero a ver si hay equipos dispuestos a pagar. Mejor a mí no me preguntéis. Mejor a Lorenzo o al presidente. No estoy pendiente de este tema. Bastante tengo por centrarme en lo que tengo".