Setién: "El Madrid siempre es el Madrid"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de mañana ante el Real Madrid, al que ha analizado en diferentes aspectos.

Real Madrid

"A mí el planteamiento que vamos a hacer es igual que el que haces con el resto de equipos. No hay grandes variaciones. Tratamos de cambiar lo menos posible en cuanto a los principios que tenemos. Luego, en cuanto al rival tiene matices, cada uno el suyo. Esperamos siempre al mejor Madrid, igual que el mejor Huesca o cualquier rival. El Madrid tiene lesionados, eso nos pasa a todos. No sé la medida en que les puede influir eso, pero la realidad es que vamos a tratar el partido con la máxima energía para poder ganar".

Peor Madrid

"No estoy pendiente del Madrid, ni del Barcelona, ni del Athletic…. Pero todos los equipos pasan por sus momentos a lo largo de la temporada. Es difícil tener una línea de rendimiento estable. Este año existe una igualdad importante, cuesta ganar a todo el mundo. No es fácil ganar dos o tres partidos seguidos. El Madrid siempre es el Madrid. Estando tan mal le metieron tres a un rival que le estaba poniendo las cosas difíciles. El Madrid, el año pasado estaba en un momento espectacular y ahora no está tan bien, pero también nos puede pasar a nosotros. Espero al mejor Madrid".

Isco

"Eso es algo que tiene que decidir el entrenador, que lo ha dicho bien claro".

Júnior

"Tenemos todavía a Júnior. Está casi bien, pero pensamos en apurar un poco o no. Hasta mañana no vamos a dar la convocatoria. Hoy Feddal se ha retirado por unas molestias. Espero que no sea mucho. Kaptoum y Sidnei van evolucionando bien, esos no van a estar, pero Júnior nos lo estamos pensando".

Feddal

"Se le hicieron unas pruebas, no parece nada importante. Hay que esperar. Sidnei está bien, pero tiene riesgo de que se le pueda volver a salir el hombro".

Defensa de cuatro

"Podríamos repetir. Tenemos a Javi, Antonio (Barragán), Júnior... No le voy a dar pistas a Solari, seguro que piensa si jugamos con cuatro o cinco defensas".

Afición

"Yo sé lo que quiero decir y las intenciones que tengo. Nunca me he querido meter con nadie. Respeto mucho al Betis y a su afición y no tengo más nada que decir".

Beneficios del sistema de cuatro

"Hay muchas coas que hicimos bien, hay otras que cambian. Para unas cosas nos da beneficio y para otros nos los quita. Después de analizarlo con detenimiento hicimos un muy buen partido ante un rival difícil que nos comprometió mucho. Quizá es algo que valoramos permanentemente, es una opción siempre a tener en cuenta. Ya lo valoramos al principio de temporada y ahora veremos a ver también el momento de forma, las situaciones en la que estamos, cómo tenemos los laterales… Tratamos de elegir siempre la mejor opción. Lo importante es que los jugadores lo entienden bien. Podemos cambiar durante el partido el dibujo y esto es algo que consideramos y valoramos".

Ventajas de jugar con cuatro o cinco defensas

"La profundad que se tiene con carrileros a veces no te la dan los extremos. En defensa proteges el área con tres centrales, amplías más el campo… Cosas que tienen su beneficio y te genera prejuicios en otras. Estoy seguro de que los dos sistemas nos van bien. Lo vimos el otro día, con cuatro asociamos a mucha gente por dentro. Tenemos más posibilidades de llegar con más gente al remate pero a veces te desprotege más atrás. No es fácil encontrar el equilibrio. Estamos contentos por cómo nos va. Hoy he puesto una imágenes a los jugadores, hemos visto cosas de movimientos, pero lo importante no es el dibujo sino la interpretación que los jugadores hacen de él durante el partido".