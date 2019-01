Setién: "Nunca me ha faltado el aire"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido la rueda de prensa previa al duelo con el Girona, en la que se ha quejado de las pocas horas de recuperación de su equipo tras el duelo copero, aunque también ha mirado el futuro con optimismo. "Nunca me ha faltado el aire", ha expuesto Setién, que también ha indicado que el mexicano Diego Lainez volverá a entrar en la convocatoria.

Parte médico

"En el caso de Sidnei va muy bien, va a entrar en la convocatoria, las sensaciones son buenas, pero no está exento de riesgo, si tiene una mala caída se le puede volver a salir el hombro. Va en progresión. Júnior tardará un poco, inició la primera vez, pero no está metido con el grupo, a partir de la próxima semana irá entrando. Kaptoum también va bien. Los demás, hay jugadores bastantes cansados del partido del otro día, fue muy duro, el campo no estaba bien. Han quedado secuelas en algunos jugadores, que tienen que jugar mañana. Veremos la intensidad del partido, quizá algunos puedan acusar el cansancio. Al ser el partido por la mañana, de quitarnos horas de recuperación, es normal que se acuse y nos quejemos. El partido se podría haber puesto por la tarde. Tienes menos de 72 horas de recuperación que llegamos a las 3 de la mañana. Habrá equipos que se quejen de lo mismo y con razón".

Diego Lainez

"Con Diego, el problema que tenemos es que los entrenamientos que hacemos son muy cortos, son en espacios reducidos, son de recuperación. Está en un buen momento de forma, pero nos faltan los argumentos para verlo en espacios más grandes. Es posible que debute mañana o el próximo partido, no me planteo el día concreto, sólo las necesidades del equipo y la valentía que tengamos de ponerle un día que sea necesario".

Ambiente más tranquilo

"Nunca me faltado el aire, te lo puedo asegurar. Uno siempre está expuesto a que las cosas no le guste a mucha gente, pero la afición es tan amplia y tiene opiniones diferentes. Lo normal es que yo suelo ver las cosas positivas de la gente que lo ve con perspectiva. Escuchas, intentas sacar lecciones de todo, suelo ser positivo. Hay mucha gente entre la afición del Betis que los accidentes son normales que pasen, la trayectoria mirando a largo plazo es positiva. Nos fijamos más en el objetivo que en el día a día, que no siempre se puede controlar. Piensa en creer y mejorar los registros, saca puntos y superar eliminatorias. Afortunadamente lo vamos haciendo y cumpliendo por encima incluso de las expectativas".

Girona

"Conviene gana siempre, mañana, pasado y todos los partidos. Es para los que estamos aquí. La realidad es que todos los equipos pretenden lo mismo. El Girona es un gran equipo, siempre nos ha comprometido mucho cuando jugamos contra ellos. Tiene buenos futbolistas y no va a ser fácil. No sé si va a ser igualado, no es un equipo que se meta atrás, sino que presiona arriba para hacer daño. Hay que tenerlo en cuenta, está en una posición en la que aspira a meterse arriba, como otros equipos con menos nombre pero que están dando un rendimiento espectacular".