Mandi, la gran duda de Setién

Aunque Quique Setién ofrecerá mañana la lista de convocados para el Betis-Rennes, el técnico cántabro sí ha señalado en su conferencia de prensa que no podrá contar con Francis, convaleciente de unas molestias en la rodilla aunque hoy ya ha realizado trabajo de campo, y que mantiene la duda de Mandi, que arrastra un golpe que recibió ante el Alavés.

"Habíamos perdido a Júnior, Tello va mejor y Francis no va a estar en este partido, queremos recuperarlo bien, que no arrastre molestias. Sería un poco precipitado. Tenemos un problema con Aissa (Mandi), está dañado desde el domingo aunque pudo acabar el partido. Confío en que no vaya a más y se recupere bien. Ha participado en parte del entrenamiento y ya veremos si vamos a arriesgar o no", ha indicado Setién.

Esas ausencias provocan que el técnico mantenga dudas en las bandas, donde cuenta con las opciones de Guardado y Joaquín, pero también con Barragán y Emerson, aunque éste último se encuentra recién llegado. "Julio Alonso no está inscrito en Europa y no podemos contar con él", ha señalado Setién.