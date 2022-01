Ricardo Oliveira, nuevo fichaje del Sao Caetano de Brasil a sus 41 años

El delantero brasileño Ricardo Oliveira, quien jugó a un gran nivel en el fútbol español e italiano, fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Sao Caetano, de la Segunda División del Campeonato Paulista, a sus 41 años de edad.

"¡Ricardo Oliveira es del Azulón! El segundo mayor artillero en actividad del fútbol brasileño, con 377 goles marcados en clubes y en la selección, ahora defenderá al Sao Caetano en la Serie A2 del Paulistao", festejó el modesto club en sus redes sociales.

El veterano goleador, exjugador del Valencia, Real Betis, Real Zaragoza (España) y AC Milan (Italia), entre otras escuadras, jugó en 2021 en el Coritiba brasileño, donde marcó dos goles en dieciocho encuentros.

La última vez que el punta estuvo sobre el césped en partido oficial fue el 25 de febrero de 2021 ante el Atlético Goianiense, en la última jornada del Campeonato Brasileño de 2020, cuyo desenlace se retrasó unos meses por la pandemia de coronavirus.

En ese compromiso, que el Coritiba perdió por 3-1, Oliveira marcó el único tanto para su equipo, que terminó bajando a Segunda División.

En el palmarés de Oliveira destacan los títulos de campeón de la Liga española y la antigua Copa de la UEFA, ambos conseguidos con la camiseta del Valencia, así como una Copa del Rey que levantó con el Real Betis y una Liga de Campeones que ganó con el AC Milan.

También tuvo un paso exitoso en la Canarinha, con la que se proclamó campeón de la Copa América en 2004 y, un año después, de la Copa Confederaciones. Asimismo, jugó varios años en los Emiratos Árabes Unidos con el Al-Jazira y el Al Wasl.

Después volvió a su país natal para defender a Santos, Atlético Mineiro y Coritiba, y ahora dará continuidad a su extensa carrera deportiva en el humilde Sao Caetano.

Ricardo Oliveira é do Azulão!!! O segundo maior artilheiro em atividade no futebol brasileiro com 377 gols marcados por clubes e pela seleção agora vai defender o São Caetano no Paulistão da Série A2. #OAzulaoVoltou 🤩💙 pic.twitter.com/16cPSNj0sv