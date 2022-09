Ambientazo en el Olímpico de Roma para el partido ante el Betis

El Betis está centrado de lleno en el encuentro del próximo domingo ante el Celta en Balaídos (16:15), pero después de ese choque tendrá que disputar la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League teniendo que visitar a la Roma en un encuentro que ha levantado una gran expectación entre la hinchada romanista, por lo que se espera un gran ambientazo en las gradas.

Según ha anunciado este miércoles La Gazzetta dello Sport, la Roma ha vendido ya más de 60.000 entradas, quedando muy pocas disponibles en la Tribuna Lateral Norte (235 euros) y en la Tribuna 1927 (400 euros). Una gran cifra teniendo en cuenta que la capacidad del Estadio Olímpico de Roma es en estos momentos de 72.700 espectadores, entre los cuales habrá amplio número de aficionados béticos.

De hecho, se espera en la capital de Italia a presencia de unos 5.000 aficionados del Betis, que llevan tiempo preparando ya uno de los desplazamientos más atractivos del equipo verdiblanco en Europa en los últimos tiempos, después del vivido en Milán con unos 7.000 hinchs verdiblancos presentes en las gradas de San Siro para ver la victoria de su equipo ante el Milan (1-2).

Recientemente, el Betis sacaba una oferta para sus seguidores para viajar a Roma no muy atractiva en cuanto a precio por su elevado coste, de ahí que hayan buscado otras alternativas más económicas para trasladarse a la ciudad romana. Así, con dos aficiones muy pasionales con sus equipos, se espera que el jueves (21:00) cuando empiece a rodar la pelota la atmósfera del partido sea muy especial y atractiva. Una de las noches grandes del balompié para un Betis que buscará un resultado positivo ante un rival directo en su grupo de cara a finalizar como primero para no tener que jugar una eliminatoria de play off contra un equipo de Champions.