Ha comparecido el entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, con ese sabor agridulce que le ha dejado la derrota ante el Atlético. Orgulloso del trabajo de sus jugadores, pero lamentando esos errores puntuales que facilitaron los goles del rival, el preparador verdiblanco sí ha augurado una gran segunda vuelta de su equipo. "Hemos encontrado el camino", ha comentado en la sala de prensa del Benito Villamarín.

"Hemos merecido mucho más que el resultado final, pero sabíamos que si cometíamos algún error este equipo te penaliza. Hemos cometido dos, el primero lo falló Morata y en el segundo la metieron. También sabíamos que era importante ponerse por delante, el Atlético es un equipo rocoso y que concede poco. Hemos dado dos palos, ese dedito hacia arriba o hacia abajo cambia el partido. Nos vamos con un sabor agridulce, ha habido fases de buen fútbol. Si seguimos en esta línea vamos a ser optimistas", ha admitido Rubi, que ha agradecido el apoyo de la grada: "El público ha estado hasta el final con nosotros. Hemos empujado para marcar ese gol, lástima que ha llegado tarde. No hago valoración del árbitro, son pequeñas jugadas, en las importantes no ha habido error grave. Ellos te llevan al límite y te ponen nerviosos. Considerábamos que se podía jugar más. Cuando se marcó el gol quedaban 20 segundos. Estamos demostrando compromiso, los jugadores se han ido enfadados".

Sobre el transcurrir del Betis en la Liga, Rubi ha reconocido que su equipo todavía paga el mal arranque de campeonato. "Somos conscientes de que hemos tenido un inicio muy flojo, pero la gente sabe ver que el equipo va hacia arriba, que consolidamos el juego. No debemos cometer esos errores que cuestan gol. El esfuerzo de los jugadores es innegable, el aficionado lo entiende. Le debemos mucho y en la segunda vuelta se van a ver grandes partidos", ha comentado el técnico, que ha incidido en es visión optimista de su equipo: "El balance de resultados no es bueno, el Betis tiene que estar mejor clasificado que el 13. Pero después de muchas turbulencias el equipo sabe a lo que juega y hay muchos jugadores creciendo. Se necesita tiempo para consolidar, pero el camino lo hemos encontrado".

Tampoco le preocupa al técnico bético la diferencia con respecto a la zona europea. "Siete puntos no son nada quedando 60. Necesitamos encadenar otra racha buena y meternos arriba. Sabemos que llevamos un déficit y que cualquier derrota te aleja un poco, pero no tengo duda de que vamos a acercarnos", ha afirmado Rubi, que también espera un paso adelante de su equipo como visitante: "Quiero ver a mi equipo compitiendo en el campo del Eibar, del Leganés, del Getafe... Y luego en casa lo de hoy pero con más acierto en las áreas".

Sobre la posibilidad de fichajes, el técnico ha indicado que no espera nada a corto plazo. "Creo que no, aunque hacemos gestiones y en esto en horas puede cambiar. Mi mentalidad es que el día 30 empezamos con los que hay. Tenemos potencial", ha comentado Rubi, que tampoco se siente intocable: "Consolidado no me considero nunca, en cualquier equipo pierdes dos partidos y la figura del entrenador se tambalea. Ahora se reconoce que el equipo no se ha hundido, que se han buscado soluciones, pero no es sólo cuestión del entrenador. Desde el primer día por la afición me he sentido respaldado".