Canales, hombre de moda

Sergio Canales se ha convertido en un hombre de moda. Y no sólo en el Betis, sino en el fútbol español en este arranque de Liga y también en estos encuentros con la selección española, donde está teniendo bastante protagonismo para dejar buena muestra de su calidad.

El cántabro es un futbolista feliz, alegre, y eso lo está reflejando en el terreno de juego, tanto a las órdenes de Manuel Pellegrini como con Luis Enrique, pues el chileno y el asturiano están muy contentos con la labor del futbolista nacido en Santander, que ha recuperado la sonrisa en una campaña en la que espera hacer cosas importantes con el Betis para que el equipo verdiblanco olvide el mal sabor del pasado curso y eso, a la vez, le permita seguir contando con la confianza del seleccionador español.

"No sólo yo, sino creo que el equipo en general está de moda. Hemos empezado bien, con fuerza y con energía y estoy también muy contento a nivel personal y colectivo. A nivel personal, venir a la selección es una sensación muy buena y con ganas de seguir viniendo", comentó Canales en una entrevista en PostUnited al ser cuestionado por el gran momento que atraviesa, destacando también el buen papel que está haciendo el Betis en el inicio liguero fruto de un cambio de mentalidad con respecto a la última campaña, donde los verdiblancos ofrecieron un pobre papel tanto en el campeonato de Liga como en la Copa del Rey: "Hemos entrenado muy bien. En cuanto a la forma física me encuentro en un buen momento y el equipo ha hecho una buena pretemporada. Se ha aprovechado mucho el trabajo, pocos partidos, pero bien. Y mentalmente, sobre todo, es lo más importante. Estamos con muchas ganas y tenemos muy claro lo que queremos si queremos estar este año arriba. Ésa es la clave de todo".

Además, Canales no se olvida de Joaquín, al que no dudaría en llevar a la selección. El cántabro se muestra encantado con el capitán del Betis, del que destaca su entrega y buen hacer, pese a su edad, en cada encuentro con la elástica verdiblanca: "Joaquín puede hacer lo que quiera. Es un espectáculo. 39 años, titular todos los partidos siendo protagonista y decidiéndote encuentros. Es un privilegio, no he visto una cosa igual en mi vida. Esa chispa con 39 años que tiene es una cosa increíble".

Por último, Canales espera que el Betis siga haciendo una buena temporada para que tanto él como el resto de sus compañeros internacionales puedan seguir acudiendo a sus respectivas selecciones: "A nivel grupal es importante que el equipo esté arriba y eso a nivel individual va a servir para cosechar buenos resultados para todos. No sólo para los españoles, sino para William con Portugal, Guido Rodríguez con Argentina o Guardado con México. Si el grupo hace un buen año cualquiera puede venir a la selección española". Es el deseo de Canales, la ambición por tener al Betis luchando en la zona alta de la tabla y seguir yendo a la selección. Palabra de un hombre de moda.