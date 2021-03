Víctor Ruiz: "Queremos clasificar al Betis para Europa"

El futbolista del Betis Víctor Ruiz ha ofrecido una interesante entrevista en Radio Sevilla, donde ha tratado los siguientes temas.

Estar disponible ante el Alavés

"Llevo algunas semanas arrastrando molestias musculares. Estaba previsto regular un poco el volumen de los entrenamientos y en principio para el lunes no tendría que haber ningún problema. El mes de enero fue bastante exigente. Ahora hay de domingo a domingo prácticamente la semana . Nos va a venir bien para afrontar el resto de LaLiga".

Cuatro amarillas

"En el plano personal nadie me ha comentado nada. Es un tema que tiene que gestionar el entrenador. Priorizo siempre el siguiente partido, a partir de ahí ya se verá. El partido más importante es el siguiente. Primero conseguir la victoria ante el Alavés y luego ya se verá. Está claro que es un partido que todos queremos jugar, pero tienes que intentar olvidarte un poco de la tarjeta que puede estar por ahí. He jugado bastantes más partidos apercibidos y no creo que me condicione porque el partido siguiente sea ante el Sevilla. Actuaré de la misma manera".

Palabras de Monchi

"No tenía ni idea, no sé a quién se refiere. Nosotros estamos muy tranquilos, a lo nuestro, sin mirar hacia ningún lado. El partido más próximo es el del lunes contra el Alavés. A partir de ahí nos centraremos de pleno en el derbi".

Situación del equipo en la tabla

"Hemos remontado muchísimos puntos. Lo realmente complicado es mantenerse ahí. En el último tercio de LaLiga, que todos los equipos empiecen a definirse por los objetivos, esperemos que nosotros estemos ahí arriba luchando por los puestos europeos. Lo que nos está viniendo bien es ir en el famoso partido a partido. Seguir de esta manera para cuando se acerquen las últimas jornadas depender de nosotros mismos y tener posibilidades de estar en puestos europeos. Cuanto más arriba, más prestigio gana el equipo, el club y mejor competición se juega, es una realidad. Se habla. Si a estas alturas de la competición no se habla de la ambición de jugar en los puestos europeos sería engañarse también. Somos conscientes de que hay una nueva competición. Estaremos pendientes un poco del ganador de la Copa del Rey que abre una plaza más a jugar en Europa. Es pronto para todo eso pero somos conscientes. No sé si la quinta o sexta plaza, pero lo que queremos es clasificar al Betis para Europa para el año que viene".

Su futuro en el Betis

"En su momento expliqué que se había cerrado por un año. Era lo que creíamos que más nos beneficiaba a los dos. De momento no hay ningún tipo de contacto. Imagino que cuando se vaya acercando el final de temporada veremos a ver qué pasa. Estoy centrado en seguir jugando, en seguir ayudando al equipo. Si hay algunos jugadores que la intención del club es renovarlos, con todo el tema del límite salarial que ha impuesto LaLiga me imagino que el club tendrá que estudiarlo bien y valorar quién quiere que continúe y quién no".