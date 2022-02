El Betis - Zenit no corre peligro de aplazamiento tras el ataque de Rusia a Ucrania

El partido entre el Betis y el Zenit de San Petersburgo se disputará esta noche, como estaba previsto, en el estadio Benito Villamarín a partir de las nueve de la noche. El encuentro, pese al estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania, no corre peligro de ser aplazado, por lo que este choque de vuelta del play off de la Liga Europa seguirá su curso.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha declarado la guerra a Ucrania y la UE ya ha establecido una serie de sanciones económica al gobierno ruso, pero de momento, en el fútbol, los clubes rusos seguirán disputando sus partidos, como es el caso del Zenit.

Incluso, en las gradas del estadio del Betis estarán presentes algo más de 200 aficionados del Zenit, que se han desplazado hasta Sevilla para ver en directo a su equipo en un partido clave para los de Sergei Semak, después de la derrota encajada en el encuentro de ida en San Petersburgo con el resultado de 2-3 a favor de los verdiblancos.

Ya entonces, en la previa de ese partido, el ambiente de Rusia hacia Ucrania empezaba a ser cada vez más hostil y en la noche de este jueves ya Putin le ha declarado la guerra a Ucrania, una cuestión que por ahora no ha afectado a los clubes rusos.

Así, este jueves quedará resuelta la eliminatoria entre el cuadro de Manuel Pellegrini y el equipo de San Petersburgo de cara a conseguir la clasificación para la disputa de los octavos de final de la Liga Europa, objetivo de ambos contendientes.

Joaquín = oldest player to register an assist in this competition (40y, 211d) 😮#UEL pic.twitter.com/3xBY0JwnpA