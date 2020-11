La crisis económica derivada de la Covid-19 llevaron al Betis a frenar las obras de la ciudad deportiva. El ambicioso proyecto del consejo de administración quedó varado a la espera de una financiación que ahora ha encontrado el club verdiblanco gracias a los fondos europeos.

El recientemente presentado proyecto de Forever Green ha permitido que el Betis acceda a fondos europeos, que, según 2playbook.com, le permitirán financiar el 70% de los 30 millones de euros que estaban previstos invertir en el complejo. La sostenibilidad es uno de los factores clave para esa subvención europea y el Betis se puso a la cabeza en la industria del fútbol con su nuevo proyecto social.

"No hemos olvidado la ciudad deportiva, que sigue siendo un elemento importante de la apuesta por la cantera. Ya tenemos unos fondos reservados para poder utilizar con un préstamo a largo plazo, fondos europeos, y aquí ha tenido que ver la apuesta que ha hecho el Betis con la plataforma Forever Green porque son préstamos que deben emplearse para infraestructuras, sostenibilidad y transporte sostenible. Hemos podido encajar ahí estos fondos y ya están reservados", aseguró el presidente, Ángel Haro, en su comparecencia en la televisión del club. "Antes de acometer la inversión, queremos tener un poco más de visibilidad económica. Lo haremos en breve plazo, en no más de un año espero que tengamos movimientos, pero no nos hemos olvidado de la ciudad deportiva, sigue siendo un elemento muy importante para nosotros y es apostar de verdad por la cantera", añadió el dirigente.

La nueva instalación tiene previsto contar con con 15 campos de fútbol 11, tanto de césped natural como artificial, un campo multiusos, un mini-estadio con capacidad para 8.000 espectadores en el que jugarán el Betis Deportivo y el Féminas, un edificio multiusos, tres campos de entrenamiento para porteros, pistas de pádel y tenis, entre otras cosas.