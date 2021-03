No está siendo una temporada sencilla para Loren. Desde los problemas con la Covid-19 en la pretemporada del Betis que lo hicieron comenzar más tarde que a sus compañeros a sus movimientos en cada una de las ventanas de mercado, el marbellí no ha acabado de encontrar su sitio en los planes de Manuel Pellegrini.

La salida de Sanabria en enero parecía abrirle las puertas del once, pero las recuperaciones goleadores de Borja Iglesias y Juanmi se la han vuelto a cerrar. Nunca lo ha tenido fácil el marbellí, por lo que tampoco ahora va a bajar los brazos, aunque, eso sí, su futuro requerirá sentarse con los dirigentes béticos a final de temporada para tomar la mejor decisión para todas las partes.

"Si algo he aprendido en este tiempo es que no sólo tienes que mirar lo personal, sino todo el conjunto. Estoy muy bien en el Betis, es donde siempre he querido estar. Al final de temporada se verá lo que me pasa por la cabeza, lo que yo le transmita al club que quiera hacer o lo que el club me transmita a mí. Ahora mismo si puedo seguir sumando minutos, soy ambicioso y lo que quiero es jugar. Estoy trabajando para cuando salga al campo romperme la cabeza para ganarme un puesto de titular", señaló el delantero en Canal Sur Radio, donde también manifestó que está acostumbrado a todos esos rumores de salida que se suceden temporalmente: "Son siete años entre Betis B y primer equipo y nunca he estado un mercado tranquilo. Algo estaré haciendo bien para que los equipos se interesen por mí. Puedes mirarlo por dos partes y yo siempre lo hago por el positivo. Al final de temporada se hablará y no sólo de Loren, pero ahora estamos centrados en los diez partidos que quedan, queremos clasificarnos para Europa y es el objetivo que tenemos, será bueno para todos".

En cada uno de los últimos mercados, el nombre de Loren siempre ha aparecido como una de las principales opciones para que el Betis acumulase plusvalías, una cuestión necesaria ante la delicada situación económica de la entidad verdiblanca. El hecho de haber salido de la cantera conlleva que cualquier venta entraría de lleno en el balance contable y supondría un alivio para los dirigentes, que vienen buscando fórmulas para cuadrar las cuentas sin tener que debilitar en exceso a la plantilla.

La pérdida de protagonismo de Loren también le ha quitado valor a su cotización en el mercado. De los 20 millones de euros en los que lo tasaba la web especializada Transfermarkt en diciembre de 2019 se ha pasado a los 12 de este mes de enero; el CIES Football Observatory, otro de los sitios de referencia para la valoración de los futbolistas, también sitúa la actual cotización de Loren entre los 10 y los 15 millones de euros. Los diez partidos que quedan hasta final de temporada también servirán para elevar o descender más esa cantidad, después de que los minutos de Loren hayan caído en las últimas semanas.

Tras salir de titular ante Villarreal, Getafe y Cádiz, en tres partidos que acabaron en victorias para el Betis, el marbellí se ha quedado sin minutos en los tres últimos encuentros ante Alavés, Sevilla y Levante, después de que Juanmi también le haya tomado la delantera. Además, Loren sólo acumula un tanto en la Liga en esta temporada, el anotado en el Camp Nou, su peor registro desde que subió al primer equipo verdiblanco en enero de 2018.

"Estamos en una racha y todo lo que haga el míster funciona, encadené partidos titular y funcionó, decidió cambiar y también. El equipo sigue adelante en cuanto a resultados", afirmó Loren, ese comodín abierto para los dirigentes béticos.