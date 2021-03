El debate de la portería, otra vez a escena

Si el Betis comenzó la temporada con Claudio Bravo como titular indiscutible, la última lesión del chileno a comienzos de 2021 acabó con esa condición y dio paso a la continuidad de Joel Robles. El madrileño se ha ido ganando la confianza de Manuel Pellegrini con sus buenas actuaciones, aunque ahora, ya con el chileno otro vez a pleno rendimiento, se reabre el debate en la portería bética.

No lo ha tenido fácil Joel en el Betis. Cada error le supone colocarse en el punto de mira y esa mala acción suya –también de los centrales– en el derbi lo ha vuelto a poner en el foco. El madrileño ha disputado los nueve últimos partidos de Liga de manera continuada, sin que nadie le haya regalado nada. "Cuando tengo 25 jugadores tengo que elegir al que esté en su mejor momento, independientemente de la trayectoria o del nombre. La categoría de Claudio la conocemos todos, pero Joel está haciendo buenas actuaciones y trabaja muy fuerte todos los días", indicó Pellegrini en la rueda de prensa previa al derbi, exponiendo su punto de vista sobre el trabajo de ambos porteros.

Pero el entrenador también dejó una puerta abierta a un regreso del chileno a la titularidad, después de que ni las lesiones ni esa pérdida de su puesto en el once le hayan hecho bajar los brazos en el día a día. "Que Joel sienta que Claudio está detrás lo hace mejorar su rendimiento, no es fácil dejarlo en el banquillo. Lo enaltece su liderazgo, esa competencia es permanente todos los días, ya volverá en el momento adecuado", añadió Pellegrini, que fue uno de los valedores de la llegada de su compatriota el pasado verano.

Precisamente, ese liderazgo que Bravo ejerce en el vestuario es una de las cualidades más valoradas en el Betis. Cuando los técnicos apostaron por la contratación del veterano portero no sólo tuvieron en cuenta su dilatada trayectoria entre los palos sino también esa experiencia que podía transmitir al equipo. Si cuando le ha tocado participar en el once, el meta ha dejado clara su personalidad, con sus continuas indicaciones a la defensa, en la caseta también se agradece el comportamiento que está teniendo como suplente, sabiendo esperar su momento y apoyando al equipo en el nuevo rol que le ha tocado desempeñar.

Eso sí, Bravo sigue apretando en el día a día para volver a recuperar la titularidad, consciente de que a sus 37 años –38 el próximo mes de abril– su recorrido en la élite se encuentra cada vez más cerca del final. El meta firmó por dos temporadas con el Betis, como él mismo precisó en su presentación, y por ahora no medita moverse de Heliópolis. "Lo veo contento en Sevilla, no sé si puede volver a Chile, no lo veo con esa intención. Es importantísimo para nuestro club y está muy contento aquí también", indicó Pellegrini cuando lo cuestionaron por el futuro de su compatriota.

Las lesiones han castigado a Bravo en esta temporada. El chileno disputó las dos primeras jornadas ligueras, pero una lesión en el entrenamiento previo al duelo ante el Madrid de la tercera jornada lo dejó fuera del equipo los siguientes tres partidos. Luego, Bravo recuperó la titularidad durante cinco jornadas seguidas, pero entonces un contratiempo muscular lo dejó seis semanas fuera de concurso y, aunque reapareció en la Copa, fue de nuevo baja a final de año. Con el inicio de 2021, Bravo regresó al once, pero sólo aguantó dos partidos, ante el Sevilla y el Huesca, al sufrir una nueva lesión muscular, que ya sí le hizo perder su condición de indiscutible.

Desde entonces, Joel se ha asentado en el once de Pellegrini e incluso tiene en juego su futuro. Para la próxima temporada, el Betis también tiene firmado a Rui Silva, que se añadirá a esa amplia nómina de porteros que conforman el propio Joel, Claudio Bravo y Dani Martín, inédito en esta campaña debido a dos lesiones de gravedad.

Ahora con Bravo ya recuperado, el debate sobre la portería del Betis vuelve a escena, aunque todo apunta a que Pellegrini mantendrá la confianza en Joel para el duelo ante el Levante. Si hace una semana el técnico ratificaba el buen momento del portero madrileño no parece que el error del derbi sea suficiente motivo para sentarlo. Pero, como el propio entrenador comentó, no es sencillo tener a un meta como Bravo en el banquillo a falta de once jornadas para el final de la Liga.