El Betis felicita a Finidi por su cincuenta cumpleaños

El Betis ha felicitado, en sus redes sociales, a Finidi George, ex jugador verdiblanco que hoy cumple 50 años. El nigeriano dejó huella en su paso por Heliópolis y el club de la Palmera ha repasado, incluso, algunos de sus goles como bético.

Y con el 25... ¡la sombra juguetona! 🔝🇳🇬🆒 ¡Feliz cumpleaños, Finidi! 🕯🎈 pic.twitter.com/GyiCbCqjpA — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 15, 2021

Además, en una entrevista en Radio Marca, Finidi ha rememorado diferentes capítulos de etapa en el Betis: desde sus celebraciones hasta su mala relación con Manuel Ruiz de Lopera.

Salida del Betis por Lopera

"Tenía labia, pero no es cómo empieza sino cómo acaba. Empezamos muy bien al fichar, sonrisa de oreja a oreja, y al final no me trató bien. Me fui mal del Betis por culpa de Lopera. No pagaba a los futbolistas lo que tenía que pagar, hubo cabreos en el vestuario y luego nos enteramos que se gastó no sé cuántos millones para traer a Denilson y no sentó muy bien en el vestuario. Había futbolistas que tenían que cobrar y no lo hicieron. No cobras y traes a uno que cuesta miles de millones y tú tienes que cobrar y no lo haces. Anímicamente, ahí empezó el problema hasta que bajó el Betis a Segunda División".

Final de Copa ante el Barcelona

"Un disgusto, no quiero recordarla. No sé qué pasó. Estuvimos tocando la Copa, pero al final se la llevó al Barcelona. No quiero pensar en esa final porque es la más triste de mi carrera. Estuvimos ahí, pero se la llevó el Barcelona".

Recuerdos en el Betis

"Buen fútbol, mucha alegría, el apoyo de la afición... era un conjunto de todo. Fue una época muy bonita para mí, disfruté mucho"

Joaquín

"Se cuida, el fútbol ha cambiado, la medicina, la forma de trabajar. Parece que tiene 28 años. Es la forma de cuidarse, la forma de entrenar también. Los futbolistas buenos siempre se resisten a retirarse. Está haciendo un trabajo excepcional y no sé cuánto durará pero ha hecho las cosas muy bien".

Los derbis con el Sevilla

"Recuerdo mi primer derbi, ganamos en el Sánchez-Pizjuán. Era un partido brutal, con las dos aficiones de la ciudad disfrutando. Era algo único y no se puede vivir en otra ciudad. El derbi de Sevilla es especial".

Luis Aragonés

"El mejor entrenador y no sólo para mí, para muchos. Era un hombre que motivaba y sabía lo que quería cada futbolista, lo que le pasaba, si tenías problemas familiares podías hablar con él, para mí era estupendo y me quería. Aparte de ser futbolista hay que saber estar. Era el mejor para mí. He estado con un montón de entrenadores pero era el mejor para mí y sigue siendo uno de los que más me impactó en mi carrera. Me llamó y me dijo 'con 32 años cómo te vas a retirar'. Estaba cansado de jugar, pero vino a Mallorca y pude disfrutar un año más jugando al fútbol".

Celebración de los goles con un sombrero

"Venía de Holanda, firmé por el Betis, marqué con el Athletic y empecé a ver los gorros en el campo. Gabino me espero un día y me dijo 'la próxima vez que marques te pones este gorro porque lo tiramos sólo para ti'. Le dije 'espero marcar más goles' y así empezó todo. Al siguiente gol que marque cogí uno y me lo puse. Y a partir de ahí lo hice siempre".