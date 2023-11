Betis - Las Palmas: Que el punto sea y seguido

El último parón llegó cuando el Betis pasaba por uno de sus mejores momentos de la temporada. De juego y de resultados, después de encadenar 12 partidos sin perder en todas las competiciones. Que el parón no sea un punto y aparte sino un punto y seguido en el fortín heliopolitano lo marcará el duelo ante uno de los equipos de moda del campeonato, Las Palmas (21:00), instalado tras el equipo bético en la clasificación tras perder sólo un partido en sus últimos seis duelos, con un sello propio en el que destaca la solidez para encajar pocos goles y la capacidad de rentabilizar los pocos que materializa.

La buena racha hispalense ha permitido al conjunto de Manuel Pellegrini instalarse en la zona noble tras un dubitativo inicio. La llamada media inglesa, que es una media mundial en realidad, de empatar fuera y ganar en casa ha permitido al Betis dar el esperado paso adelante en la temporada y ahora toca vencer al cuadro insular para hacer buena la igualada (la sexta del campeonato) en el derbi en Nervión, pero no será fácil abrir la lata ante un rival que sólo ha recibido más goles que el Real Madrid, el único que ha sido capaz de marcarle en la primera parte en las 13 jornadas ligueras disputadas. Números que avisan de la dificultad que entraña un choque que puede asentar definitivamente a los locales en la zona alta, con la visita al Almería en el horizonte la próxima jornada, antes de que el calendario se empine con las citas ante el Real Madrid, la Real Sociedad y el Girona antes del enésimo parón en la temporada, esta vez por las fiestas navideñas. Ante lo que se avecina es fundamental sacar adelante el partido contra Las Palmas y el siguiente ante el colista para tener un buen colchón para cuando lleguen los duelos ante rivales de la zona europea.

Por eso centra toda su atención Pellegrini en este importante choque, para el que no podrá contar con Rui Silva, que esta semana ha recaído de su problema físico que lo ha mantenido en el dique seco desde el 1 de noviembre, cuando jugó ante el Hernán Cortés. Se une a las ausencias de Marc Bartra, Sabaly y Claudio Bravo. De esta forma, Fran Vieites volverá a defender la portería bética como hizo ante el Sevilla en un partido en el que el técnico chileno repitió los 10 jugadores de campo por tercer encuentro consecutivo. ¿Habrá cuarto? Es una posibilidad real, ya que el Ingeniero ha encontrado su equipo tipo y con él el Betis está ofreciendo sus mejores prestaciones en este curso y ha matizado en rueda de prensa la importancia de esta cita.

La duda recae en los internacionales, caso de Guido Rodríguez y Pezzella especialmente. Ambos están aquí desde el jueves y jugando el domingo es muy posible que el entrenador tire de ambos. Chadi Riad, que viene creciendo con el paso de los minutos, acompañaría al central argentino, ya que Sokratis sigue con su puesta a punto a particular y parecería arriesgado apostar por él en un duelo de tanta intensidad, mientras que en los laterales Bellerín y Miranda han demostrado ser los mejores. Con Marc Roca fijo en la medular, lo normal es que Guido Rodríguez esté a su lado, aunque Guardado o William Carvalho pueden ser alternativas si Pellegrini considera que el argentino debe descansar.

Arriba hay más alternativas, pero lo que ha funcionado no debe cambiarse. Especialmente ante un conjunto como Las Palmas, que apenas ha encajado 12 goles en lo que va de Liga haciendo de su fortaleza defensiva uno de sus sellos, que no el único, porque en ataque García Pimienta quiere que los suyos toquen y hagan gala de un buen trato del balón, con la velocidad como principal arma. Es por ello que contar con la potencia de Assane, el trabajo de Ayoze y la magia de Isco será necesario, aunque no extrañaría que Pellegrini le diese la enésima oportunidad a Luiz Henrique, con la esperanza de que algún día la aproveche.

García Pimienta sólo tiene las bajas de los lesionados Lemos y Curbelo y de Jonathan Viera, por decisión técnica por su conocido desencuentro con el futbolista.