El Betis, a plasmar las sensaciones ante el Cádiz

El Betis vuelve a Heliópolis, a su templo, su fortín en el que se siente cómodo y donde este curso, al abrigo de sus fieles, parece más seguro. Allí sacó un valioso punto ante el Atlético con la portería a cero y ganó al Rayo igualmente sin encajar gol. Como en casa en ningún sitio y puede que recibir al Cádiz en el Benito Villamarín (18:30) sea la mejor forma de lamerse las heridas de las últimas derrotas que, sin hacer saltar las alarmas, sí que han generado dudas no tanto por el juego sino por los resultados.

Dejando a un lado el duelo contra el Barcelona, cascarón de huevos más allá de la arriesgada apuesta que hizo el técnico en el once inicial, el cuadro hispalense se puso en San Mamés muy pronto con 0-2 y la ayuda arbitral fue clave para meter al Athletic en el partido, mientras que en el Ibrox Stadium la moneda pudo salir cara o cruz tras una decente primera parte o el arreón final propiciado por los cambios, que bien pudo valer el empate. Las sensaciones no van seguramente a la par de los números y eso es lo que toca ajustar, si bien no es menos cierto que hay un problema de pegada –sólo tres futbolistas han marcado en lo que va de curso– y falta contundencia atrás como se demostró en el gol del Rangers.

Busca Pellegrini dar con la tecla y seguir engrasando la maquinaria y las rotaciones, el pan nuestro de cada día, entrarán en juego, especialmente viniendo de partido europeo el jueves y con jornada intersemanal en el horizonte la próxima semana, repitiendo jueves (visita al Granada) y domingo (recibiendo al Valencia).

El Cádiz no ha puntuado ni marcado en sus dos partidos a domicilio cayendo por 3-0 en Bilbao y 2-0 con el Barça

Claudio Bravo demostró en Glasgow que está en plenas condiciones y lo lógico hace pensar que no habrá experimentos en el centro de la zaga, con Pezzella y Marc Bartra. Sí podría haber cambios en las bandas con la vuelta de Miranda a la izquierda y la opción de Ruibal por la derecha, con Sabaly todavía lesionado y descanso para Bellerín, que acumula tres encuentros consecutivos ya. No parece el doble pivote, todavía con William Carvalho entre algodones e inédito todavía esta temporada por una lesión en el sóleo, una posición que vaya a variar, aunque de ahí en adelante las alternativas son muchas para el chileno con Isco como inamovible hasta el momento.

Abde, el episodio de los mareos quedó en nada, hizo un buen partido ante el Rangers, pero su titularidad podría obligar a sentar en el banquillo a Ayoze, su jugador fetiche, o moverlo a la punta de lanza, donde, sin embargo, merece seguir contando con la confianza Willian José y aprovechar que todavía tiene activado el olfato de gol. Incluso Rodri se ganó en Escocia una oportunidad, por lo que las alternativas son muchas y variadas para el preparador verdiblanco.

Necesita el Betis encontrar ese equilibrio y parecerse un poco al equipo de años atrás que miraba, y encontraba, la portería rival con velocidad, jugando por las bandas y encontrando los espacios a la espalda de la defensa rival con balones interiores. Isco no cubre del todo la baja de Fekir, un jugador diferente y diferencial, pero aun así en cuanto el malagueño deja de ser protagonista el Betis pierde el control y da un paso atrás como le pasó en tierras escocesas. Ahí es cuando más se nota la ausencia de William Carvalho, que hace de nexo de unión entre líneas más allá de los balones en largo de Marc Roca.

Por su parte, el Cádiz quiere mejorar su rendimiento fuera de casa, ya que hasta el momento no ha puntuado en sus dos desplazamientos del inicio de temporada y ni siquiera ha marcado.

Con dos partidos la próxima semana el equipo se parecerá más al que ganó al Rayo

Sergio González, entrenador del equipo gaditano, ha anunciado que realizará rotaciones al tener que encarar tres partidos en ocho días. De esta forma, podría entrar en el once titular Robert Navarro, cedido por la Real Sociedad y que recibió alabanzas de su entrenador en la última comparecencia al asegurar el técnico que aporta "llegada y frescura". Otro fichaje que podría estar en el equipo inicial es el centrocampista maliense Kouamé, mientras que Maxi Gómez y Roger compartirían la línea de ataque con Meré en la defensa.

El Cádiz tiene las bajas del atacante uruguayo Brian Ocampo, lesionado desde la pasada campaña; y el centrocampista Fede San Emeterio, por un problema en una rodilla.

Contra este Cádiz buscará el Betis plasmar sobre el campo sus sensaciones en un duelo entre iguales a puntos, dudas y necesidades, después de las últimas comparecencias que obligan a los verdiblancos a dar un paso adelante en juego y resultados.