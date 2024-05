El Betis y los 60 puntos

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado también la temporada del equipo verdiblanco, que depende de sí mismo para ir a Europa.

El técnico chileno ha indicado que la temporada ha sido "quizás un poco no muy continua" con "momentos buenos y malos". Sin embargo, ha destacado que "en términos generales está siendo parecida a temporadas anteriores".

Pellegrini también ha hablado sobre las cuatro derrotas consecutivas que sufrió el Betis en el mes de abril. El técnico santiaguino ha dicho que estas derrotas "alertaron un poco más", pero ha insistido en que "no me parece que este año hayamos perdido más que en campañas anteriores".

En cuanto a la clasificación para Europa, Pellegrini ha indicado que "es un paso importante para el club" y que "es una exigencia que nos impusimos nosotros mismos". Además, ha explicado que "hay que analizar después los años y motivos de la temporada, pero eso se hará al final de temporada".

Pellegrini también ha hablado sobre los puntos que se necesitan para clasificarse para la Europa League, que deben rondar los 60, al igual que en campañas anteriores. El chileno ha señalado que "así ha sido en temporadas anteriores" y que "va a estar alrededor de eso". "Está más o menos dentro de esa cantidad de puntos", ha añadido. "Igual es importante la racha que tengan los equipos que disputan las plazas europeas. Ya veremos con qué puntuación terminamos. Lo importante es sumar los tres el domingo", ha concluido.

Por otro lado, ha analizado otras cuestiones:

Parte médico y ausencia de Isco

"Los jugadores que no van a estar son Bellerín, Bartra, Chimy Ávila, Bakambu, Isco y Assane, que tiene un problema por un golpe y es baja para este partido. Vamos a ver cuál es el mejor equipo para comenzar".

Baja de Isco

"Todos sabemos lo importante que es Isco. El equipo también pudo ya jugar sin él. Es un plantel amplio y no he reclamado nunca a los que no están. Los que están para este partido son los encargados de demostrar cosas. Todos son importantes".

Chimy Ávila

"Yo lo veo un poco complicado que logre llegar a estos últimos partidos, pero lo va a ir demostrando él también en su recuperación con el trabajo de los fisios".

Osasuna

"Independiente de estos últimos partidos es un rival complicado. Primero porque juega en su campo y tiene un estilo de juego definido, con centros desde ambos costados y llegadas rápidas. Va a intentar hacer un buen partido con su público y más después de tres derrotas seguidas. Tenemos que superarlos y no pensar en la estadística en la que están ellos".

Jesús Rodríguez

"Jesús, como muchos otros, cuando vemos que están en un rendimiento alto en el filial, lo traemos con nosotros. Tiene un gran futuro. Esta citado con la sub 19. Tendrá su oportunidad en el momento adecuado. Si no, este año, será en pretemporada y después dependerá del rendimiento y el progreso de ellos".