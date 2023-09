El Betis no rentabilizó sus fases de superioridad

DEFICIENTE inicio del Betis en la competición continental que le obliga a remar aguas arriba para no perder comba. Una laguna mental llevó a un socavón en el juego que no duró mucho, pero sí lo suficiente como para caer derrotado. Caer en Glasgow no es un desdoro, pero sí da mucho que pensar lo poco que el equipo verdiblanco rentabilizó el largo periodo de tiempo que fue mejor que su rival o que pareció ser mejor.

Y es que eso de serlo o parecerlo es otra cuestión, pues cuando fue mejor, que fue casi todo el primer tiempo y el tramo final, el portero escocés apenas tuvo trabajo. Lo más complicado le llegó cuando el Betis quemaba las naves para que con Ayoze y Rodri viese la posibilidad de empatar el pleito. Y analizando su primera fase de superioridad hay que hacer hincapié en el momento de juego que atraviesa Borja Iglesias, pues no sólo está reñido con el gol sino también con el fútbol.

Apostó Pellegrini por los extremos presuntamente titulares, Luiz Henrique y Abde, pero fueron más los fuegos artificiales que los efectivos. Por esa fase tenía Isco a buen nivel el depósito de gasolina y en esas condiciones el malagueño es gente. Luego sería otro cantar y eso fue suficiente como para que el Rangers sitiase a pelotazos al Betis para sacarlo del partido y marcar en un barullo monumental tras paradón de Bravo que Sima, corría el minuto 67, empujó a la red.

Y con casi media hora por delante, Pellegrini refrescó el equipo con tres cambios, siendo Rodri y Ayoze los auténticos animadores de otra fase verdiblanca. ambos pudieron marcar, pero todo quedó con esa derrota por la mínima que pone cuesta arriba esta fase de grupos. Un grupo en el que partían de favoritos los dos que contendieron anoche en Ibrox Stadium, pero una cosa es lo que se prevé y otra muy distinta la cruda realidad de un Betis que sólo dio la talla a ratos.