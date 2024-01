El Betis sólo ha sumado cuatro puntos ante los cinco últimos clasificados de LaLiga

El Betis de Pellegrini cayó derrotado frente al Celta de Rafa Benítez en Balaídos y cierra la primera vuelta de la competición liguera fuera de los puestos europeos. El cuadro bético no estuvo a la altura de las circunstancias en tierras gallegas y recibió una merecida derrota que le debe hacer recapacitar de inmediato, pues en este mes de enero tiene por delante otras tres jornadas ligueras y el grueso de eliminatorias de la Copa del Rey.

El conjunto verdiblanco no está logrando sacar buenos resultados frente a los rivales que ocupan la zona media-baja de la clasificación, concretamente ante los cinco últimos de la categoría, contra quienes únicamente ha podido sumar cuatro puntos. Es un bagaje insuficiente con equipos inferiores e inusual en este Betis, que precisamente acostumbraba a ganar con asiduidad a los equipos de abajo.

Cuatro empates y una derrota

Almería, Granada, Cádiz, Celta y Sevilla son los cinco conjuntos que ocupan los últimos cinco puestos de la tabla liguera. Ante ellos, los pupilos del Ingeniero únicamente han cosechado cuatro puntos, sumando cuatro empates -Almería, Granada, Cádiz y Sevilla- y una derrota, la producida anoche en Balaídos con el Celta.

Por otro lado, en líneas generales, la dinámica verdiblanca en liga es negativa en estos momentos. Si bien es cierto que consiguió puntuar contra rivales de enjundia como el Girona, la Real Sociedad o el Real Madrid durante el mes de diciembre, por otro lado es reseñable que acumula cinco encuentros sin ganar y no obtiene una victoria desde el pasado 26 de noviembre, cuando venció a Las Palmas en el Benito Villamarín (1-0).

Desde entonces, dos derrotas en Europa League ante Sparta de Praga y Rangers que le relegaron a la Conference League y la agónica victoria sobre el humilde Villanovense en la Copa del Rey, además del gris empate en Almería y la reciente derrota en Vigo. Frente a los oponentes más complicados ha estado a la altura, pero con los inferiores, en este caso la mayoría, no ha cosechado los resultados necesarios.

Los empates después de ponerse por delante, claves

Fuera de casa, esta temporada el Betis se ha puesto por delante y luego le han empatado en seis ocasiones. Una dinámica que complica considerablemente sumar victorias lejos del Villamarín, donde en liga no vence desde la primera jornada en La Cerámica.

En los estadios de Sevilla, Alavés, Getafe y Granada, el Betis calcó el inicio de partido en Vigo, pues logró ponerse por delante y más tarde le empataron. En estas cuatro ocasiones, al menos, acabó rascando un punto. Sin embargo, en tierras gallegas el choque acabó con derrota para los béticos, al igual que en San Mamés, donde a los diez minutos iba ganando por 0-2 y finalmente cayó goleado ampliamente por 4-2.

En total, seis veces lejos de Heliópolis donde el equipo de Pellegrini se ha adelantado en el marcador y más tarde le han empatado. El propio Isco Alarcón, consciente de esta dinámica, fue crítico tras el duelo: "Nos pusimos otra vez por delante en el marcador como el 90 por ciento de los partidos fuera, pero jugando así no nos da para ganar y otra vez se nos escapa la victoria. Es algo que se repite. Con el Athletic, el Alavés, el Getafe, el Granada, con el Sevilla... Nos pasa de forma recurrente. O no sabemos mantener el resultado o nos conformamos con hacer el gol para especular con el resultado. Eso no nos da y hay que mejorar para revertir esta situación", valoró el malagueño.