Sokratis, un error grave de concepto después de dejar muchas dudas

Derrota bética en el minuto 96 en Balaídos y muchas dudas en torno al equipo de Manuel Pellegrini, sobre todo por los problemas en el centro de la defensa. El griego Sokratis, que jugaba su primer partido como titular en la Liga, dejó muchas dudas al llegar tarde casi siempre y encima con el agravante del error en la jugada del 2-1 definitivo.

Sokratis | Debía correr para atrás y buscó un ‘orsay’ imposible

Primer partido como titular del veterano defensor griego y una jugada que lo señala a pesar de su extensa experiencia en el fútbol de élite. Es cierto que el balón de Hugo Álvarez, después del mal despeje de Pezzella, fue perfecto para un Swedberg que arrancaba en carrera, pero se equivocó de concepto futbolístico y eso ya no es tan normal. No podía ser fuera de juego porque partía de su campo y, además, ya con el balón controlado intentó buscar el orsay. No llegó ni a hostigar al sueco después.

𝐄𝐒 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐈́𝐃𝐎𝐒 💫Williot le da el triunfo al @RCCelta en el 96'.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/0Aybxk3ebR — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 3, 2024

Aitor Ruibal | El lateral es ahora la mejor vía hacia el gol

Resulta llamativo el dato de que los tres últimos goles en la Liga anotados por el Betis hayan llevado la firma de dos defensas y, además, dos de ellos fueron obra de Aitor Ruibal. Ante las carencias de los verdaderos encargados de esta faceta, el catalán fue valiente, buscó a Isco como socio y tras la perfecta pared con éste se fue hacia el portero con decisión. Gran definición.

Isco | Buscó todos los caminos, pero halló poca ayuda del resto

Monopolizó el balón en el Betis en casi todas las jugadas de ataque, algo que ya es habitual, buscó desembarazarse de la presión ordenada por Benítez a través de recortes y de quiebros, pero después se encontró con que nadie era capaz de ofrecerle buenas líneas de pase. Lo hizo Aitor Ruibal y se la puso en el sitio, trató de repetirlo en alguna jugada más, pero pocas veces se desmarcaron.

Luiz Henrique | No tomó ninguna decisión acertada

Increíble la involución del zurdo brasileño en la presente temporada. Pellegrini lo sacó como primer recurso desde el banquillo en compañía de Willian José y fue una máquina de cometer errores. Cuando tenía que pasar el balón disparaba a las nubes y cuando debía disparar trataba de buscar un pase imposible. Además, malos centros y un catálogo entero de malas decisiones.