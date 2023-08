Betis: La visión de Ollero de cara a la Junta

El ex presidente del Betis, Juan Carlos Ollero Pina, atendió este pasado miércoles la llamada de Diario de Sevilla para tratar un asunto tan importante para el futuro de la entidad heliopolitana como la aprobación, o no, de la ampliación de capital propuesta por el actual consejo de administración en la Junta Extraordinaria de mañana.

El que fuera máximo dirigente verdiblanco entre 2014 y 2016 muestra su preocupación por la situación económica actual y entiende que hay otros caminos a tomar antes que la ampliación que pretenden los actuales rectores: "Hay otras vías. Pero lo que hay es otras formas de ampliar capital y otras formas de preservar los derechos políticos de los béticos y los derechos económicos de los accionistas principales. El consejo tiene que explicar cuál es la situación por la que se ha llegado a esto y cómo es que no hay otra forma, otra alternativa".

Perspectiva "La gestión ha sido mala, no cabe calificarla de otra manera con 80 millones en negativo"

En este sentido, Ollero muestra un posible camino a seguir: "Muy probablemente sería una ampliación de capital. Pero no tal como la han planteado estos señores. La última ronda (la tercera), en la que el consejo invita a quien ellos le parece para tomar parte en el capital del Betis, eso en mi opinión es injustificable. Cabría pensar que para hacer un verdadero Betis de los béticos hasta en la escisión o separación de los derechos políticos de los económicos. Naturalmente, no habría 'inversor' que aceptaría esto". "Hay dos motivos por los que yo recomendaría a los béticos de a pie no ir nunca a una ampliación como ésta. Uno, no se puede confiar en unos gestores que han llevado al Betis a esta situación. El segundo motivo es que ir a esta ampliación no supone nada, porque después de ella sus derechos políticos habrán disminuidos. Para el bético de a pie hay esa pérdida. El Betis de los béticos nunca ha sido verdad desde que rechazaron el primer acuerdo con Lopera. Desde septiembre 2015 eso nunca ha sido verdad", agrega Ollero al respecto.

Crítica "La última ronda, en la que el consejo invita a quien le parece para tomar parte del capital, es injustificable"

En cuanto a la gestión económica de estos últimos años, de la cual el ex presidente ya avisó en juntas anteriores, indica lo siguiente: "Es muy mala. No cabe calificar de otra forma a una gestión que ha llevado a 80 millones en negativo. El primer año de Pellegrini, antes de que Pellegrini empezara a ganar partidos, en esa junta general en la que nos dieron sólo 3 minutos, ya denuncié la situación económica del Betis y muchos béticos más que intervinieron. Era ya alarmante".

Claridad "No cumplir aún el convenio preserva al consejo de la liquidación del club, eso indica la calidad de la gestión"

A Pellegrini, precisamente, destaca Ollero como el principal responsable de estas temporadas de bonanza deportiva: "Deportivamente, han sido unos muy buenos años, pero sintiéndolo mucho, dado los antecedentes, achaco estos buenos años a Pellegrini. Y no sólo del cambio deportivo, Pellegrini me da la sensación de que tiene criterio, lo manifiesta con claridad y exige. Todo está en el haber de Pellegrini".

Realce "Sintiéndolo mucho y dado los antecedentes, achaco estos buenos años únicamente a Pellegrini"

Tampoco pasa por alto Ollero el hecho de que el Betis no esté en causa de disolución por estar aún vigente el convenio de acreedores: "El Betis ha tenido un presupuesto de muchos millones de euros y que no haya dado el paso necesario para cumplir el convenio es lo que está preservando a este consejo de tener la obligación de presentar la liquidación del Betis. Está pendiente un último pago del convenio. Esto indica la calidad de gestión".

Realidad "La mejora del estadio y la ciudad deportiva se hacen con CVC y no con dinero del consejo, hay que recordarlo"

Por último, Ollero expone su opinión sobre la reforma del estadio actual y la nueva ciudad deportiva: "Conviene recordar a algunos béticos que la mejora del estadio y la ciudad deportiva se está haciendo con dinero de los béticos o del fondo CVC. No se está haciendo con dinero del consejo. Todos los clubes toman la misma iniciativa". "Todas estas cosas y más concretas podías haberlas dicho en la Junta general, pero allí sólo nos dan 3 minutos", concluye el ingeniero. La visión de Ollero de cara a la Junta.