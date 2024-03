Bjelica: "El Betis es un club impresionante; no sé si es el mejor vestuario donde he estado"

El exjugador del Betis Nenad Bjelica, actual entrenador del Union Berlin, se ha referido en los medios del club alemán a su pasado en la entidad verdiblanca, donde es recordado por anotar un histórico gol al Celta en unas semifinales de Copa del Rey que supuso el pase a la final. Aunque luego el conjunto verdiblanco perdió en aquel duelo frente al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, Bjelica quedó marcado en el recuerdo de la afición.

El croata guarda con especial cariño el recuerdo de un vestuario donde reinaba el buen ambiente: "Sí, Jarni, Vidakovic, Stosic, Nadj... éramos muchos. Nosotros, entre nosotros, nos llevábamos muy bien. Hemos tenido siempre una relación muy buena".

Uno de los mejores vestuarios

"Luego también el Betis es un club impresionante. No sé si he tenido mejores vestuarios que el del Betis. Cada día, antes del entrenamiento, una hora de risa y de chistes", recuerda el balcánico, quien rememora aquellos momentos en el vestuario bético: "Y eso que no estaba Joaquín, pero estaba Alexis, estaba Márquez, Cañas, Sabas... muchos chicos de la zona que eran muy divertidos.

En el apartado deportivo, Bjelica formó parte de un Betis histórico, el de Lorenzo Serra Ferrer, que alcanzó la mencionada final de la Copa del Rey en la temporada 1996/97 y obtuvo un valioso cuarto puesto en la competición liguera: "Hemos disfrutado mucho de esos tiempos y de esa temporada con Serra Ferrer, que fue una de las mejores temporadas del Betis. Luchamos por el campeonato hasta las últimas jornadas y jugamos una final de Copa contra el Barça".

En total, Bjelica disputó 40 partidos con la elástica verdiblanca, sumando cuatro goles a lo largo de esas dos temporadas, la primera con Serra Ferrer y la segunda con el mítico Luis Aragonés. El croata continuó su carrera en clubes como la UD Las Palmas, el Kaiserslautern o el FC Kärnten austriaco, donde jugó su último año como futbolista en la temporada 2007/2008 antes de convertirse en entrenador.