Borja Iglesias: "Ahora sólo con la Liga pelearemos por lo máximo"

Borja Iglesias dio con su gol tres importantes puntos al Betis en su pelea por los puestos de Champions en un duelo muy igualado frente al Mallorca que se decantó con esa "media ocasión" que El Planda aprovechó.

"Lo más importante es que hemos ganado. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, porque el Mallorca es un equipo al que es difícil generarle ocasiones. De hecho el gol ha sido en una media ocasión", explicó el delantero verdiblanco, que añadió sobre su gol: "He visto que Sabaly disparaba con su pierna menos hábil y estaba atento por si la pelota me caí cerca. Se trata de vivir la situación, estar atento y he metido la pierna para desviar el balón".

El gallego firmó un gran encuentro de mucha briega con los centrales del Mallorca, especialmente con Raíllo con quien acabó abrazándose a la conclusión del choque: "Con Raíllo muy bien. Es muy competitivo. Lo hemos peleado y disfrutado con una competencia sana".

¿Y la Champions? "Estamos arriba y ahora sólo con la Liga vamos a pelear por la máximo con la ilusión a tope", dijo Borja Iglesias, "feliz" por los compañeros que van a la selección: "Esto es así. Estoy muy contento por los que van en mi posición y feliz por ellos, porque son amigos. Yo voy a disfrutar del momento del equipo y de los días libres".