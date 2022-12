Borja Iglesias: "A día de hoy no tengo nada de lo que hablar"

Borja Iglesias quiso salir al paso de los rumores que lo colocaban como objetivo del Atlético de Madrid, en caso de venta de Joao Félix, y aseguró ante las cámaras de El Chiringuito que no tiene "nada de lo que hablar".

"Quería hablar, porque así ya lo dejamos solucionado. A día de hoy no tengo nada de lo que hablar. Yo estoy centrado en el Betis, en el partido del jueves ante el Athletic, en volver a disfrutar de nuestra afición en nuestro estadio y ganar", aseguró eldelantero verdiblanco sobre supuesto interés del conjunto de Diego Simeone.

"¿De estas cosas cuántas hemos vivido ya? Lo que hay que darle es normalidad y estar tranquilo. Yo estoy feliz aquí en el Betis. Y si en algún momento hay que hablar, hablaré, sin problemas", añadió El Panda, a quien este lunes se le veía bromeando con la cúpula dirigente de la entidad heliopolitana en elentrenamiento a puerta abierta en el Benito Villamarín: "Hemos bromeado con la situación y ya está. Pero sin darle mayor importancia. Siempre me he sentido muy querido y lo he dicho siempre. Estoy muy feliz aquí. Agradezco siempre ese cariño, porque de verdad me siento feliz aquí", insiti el futbolista bético, que añadió sobre el asunto para zanajarlo, al menos de momento: "Yo no tengo nada que decir de todo esto. Poco puedo aportar yo en esta situación por ahora...", concluyó.