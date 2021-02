Esta vez el tanto de Borja Iglesias no trajo consigo el premio de una nueva victoria y el Betis cayó derrotado por primera vez en este 2021. Un resultado que para el delantero "duele", porque, en su opinión, el equipo "compitió bien, aunque en la segunda parte el rival metió al conjunto verdiblanco "muy atrás", especialmente con la entrada de Messi.

"La capacidad de jugar en campo contrario del Barcelona con Messi es enorme. Te hace meterte más atrás, pero aun así estuvimos bien. Esto nos refuerza para aseguir aprendiendo y mantener esta línea de trabajo", indicó el punta, que anotó su cuarto gol en los últimos cuatro partidos, los mismos que en los 52 anteriores. "No ha cambiado nada. Este tiempo seguí trabajando con confianza, sabiendo que el fútbol volvería. He tenido el apoyo de familia, amigos compañeros, del club... Y de la afición, que me apoya para seguir aportando y creciendo", indicó.

Sobre el choque incidió en que el Betis tuvo "situaciones para hacer el 2-0 como la de Juanmi". "Debemos aprender que cada acción y balón cuenta, más ante estos equipos. Estamos en el camino para pelear por cosas importantes", afirmó Borja Iglesias, que cree que el equipo ha "reconducido la situación del principio", que "lastró" al Betis, y ahora el objetivo está claro: "Hay muchos equipos en la pelea, pero lucharemos hasta el último partido por meternos en Europa".