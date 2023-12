Borja: "Si hubiera marcado otro compañero y no yo, también estaría contento"

Andrés Guardado y Borja Iglesias fueron los jugadores del Betis que pasaron por zona mixta tras el triunfo y el pase de ronda en la Copa del Rey ante el Villanovense.

Guardado

"Vi cerca perder la eliminatoria. Al final, rescatar de hoy que seguimos luchando hasta el final. Nos llevamos el pase. Dentro del plan no estaba sufrir tanto, pero sabíamos que al Barça le costó aquí pasar en otra temporada. Al final fue un trámite bastante complicado. Aprovecharon su campo e hicieron un buen partido también. Esto no para, cada tres días tenemos competición. Ahora tenemos este gran partido ante el Madrid y queremos seguir sumando de tres en tres para mantenernos en la pelea que queremos en la Liga, ahí cerca de los puestos europeos. Queremos irnos al final del año con los objetivos orientados a lo que queremos".

Borja Iglesias

"Willian y yo hemos jugado pocas veces pero nos entendemos muy bien. Creo que somos muy compatibles. El míster lo sabe, sabe que es una opción. Si en algún momento lo necesita, ahí estamos. Assane ha robado el balón muy atrás. He visto que Abde entraba por detrás mía, me he movido por si le podía caer a él mejor. Se le ha quedado atrás, pero he visto llegar a Miranda e intenté atacar el primer palo por si la ponía ahí. La he tocado como he podido, medio cayéndome, y contento. Eso sí. Borja Iglesias, solidario como pocos, reconoció que le daba igual quien lo metiese. Lo vital era el equipo, que es lo importante siempre, en todo momento. Era importante sobre todo pasar esta ronda y más como se había puesto el partido. Si no lo hubiese hecho yo y lo hubiese marcado cualquiera también estaría contento".