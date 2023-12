Pellegrini: "Nos faltó claridad arriba"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha analizado el encuentro de su equipo en Villanueva en una extensa rueda de prensa.

Balance del partido

"La valoración es positiva. Pasamos de ronda en la Copa. Sabíamos que nos íbamos a encontrar un partido difícil. No sé si estoy contento o triste, ellos también habían podido pasar. Durante 90 minutos nos superaron. El equipo no encontró espacios nunca. No tuvimos llegadas hasta los últimos diez o quince minutos después del gol. Ellos se tiraron atrás y pudimos darle la vuelta al marcador con esa actitud al final. Lo que nos faltó fue calidad. Nos faltó claridad arriba".

Ataque

"Vi el volumen ofensivo del equipo bajo, bajísimo. No hicimos mucho daño a un equipo ante el que debimos llegar más. El posicionamiento ofensivo del equipo no fue bueno. No estaban Nabil, Isco, Rodri... Buscamos alternativas con dos delanteros, pero Assane y Borja y la entrada de Juan Cruz lo hicieron bien".

Assane

"No solamente Assane, Juan Cruz entró bien también. El equipo nunca bajó lo brazos y después los rendimientos individuales son importantísimos. Hay un plantel que es el encargado de sacar las tres competiciones adelante".

Ganar para el futuro

"Siempre ganar viene bien. Se trataba de conseguir los objetivos, pasar de ronda. En la Europa League buscaremos la clasificación ante el Rangers. Tenemos ahora un partido difícil ante el Madrid y en seguimos peleando por competiciones europeas. No obstante, en cosas particulares tenemos que mejorar. Sobre todo el poco gol que tenemos".

Afición del Betis

"Primero, felicitarlos. Vinimos de Praga, donde estuvieron 2.000 béticos, hoy igual. Me alegro por la capacidad de reacción al final. Hasta el último minuto no bajamos los brazos. Les hemos dado una alegría, si no hubiera sido una tristeza importante".

El Villanovense

"Si se hubiera clasificado el Villanovense hubiera sido justo también. Lo hicieron muy bien. Entiendo el sufrimiento de su capitán y del cuerpo técnico. Los felicito per el partido que hicieron".

Sokratis

"En términos generales, bien. Estuvo bien en los manos a mano. Alguna salida bien. Para el timepo que lleva sin jugar, bien".