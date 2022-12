Camarasa reapareció sobre el verde dos años después: "No puedo estar más feliz"

La mejor noticia del partido ha sido la vuelta de Víctor Camarasa a los terrenos de juegos. Tras sufrir un auténtico martirio con las lesiones en su rodilla, el centrocampista ha disputado algo más de 20 minutos en el amistoso contra el Atalanta. "Es algo que he estado esperando mucho tiempo", ha declarado el futbolista del Betis. Él mismo ha recalcado que "llevo dos semanas entrenando con el grupo y no puedo estar más feliz". Eso sí, ha reconocido que "todavía me queda mucho".

Un "sueño" es lo que ha vivido hoy Camarasa después de tanto tiempo. " No estar dentro del campo cuesta un montón, este es el primer paso", ha indicado el jugador bético. El español sólo conoce una fórmula y esa es la de "seguir trabajando y ya está".

🔙⚽😊La mejor noticia del día. ¡No sabes lo contentos que estamos de ver esto, @vicama8! pic.twitter.com/d1d1foPVl7 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 23, 2022

Sobre la derrota, el centrocampista no ha querido darle mucha importancia a un resultado "engañoso", quedándose con las ocasiones que han sido "bastantes". "Nos han hecho presión hombre a hombre y nos han hecho daño con pocas ocasiones. Roban y hacen peligro muy rápido", ha indicado sobre las armas de la DEA. "No hay que irse jodidos".

Para finalizar, el jugador, uno más ya en la dinámica de los entrenamientos de Pellegrini, ha señalado que "esto no para". "Ahora viene lo duro, jugar cada tres o cuatro días. Primero centrarnos en el Athletic, y después en la Copa", ha finalizado un Camarasa que hoy, dos años después, vuelve a sentirse futbolista.