El Betis ha encontrado un referente en Sergio Canales y el centrocampista cántabro ha analizado el cambio experimentado por el equipo en este 2021. "El año lo empezamos con una mentalidad muy buena, sabíamos lo importante que es esta temporada para el proyecto que a todos nos ilusiona. El Sevilla estaba en un buen momento, haciendo una buena temporada, pero el equipo entró con ganas y nos dimos cuenta que teníamos que tener otro tipo de mentalidad y así ha sido", ha asegurado Canales en Canal Sur Radio.

"Todo cambio a raíz del derbi contra el Sevilla. Nos dimos cuenta de lo que necesitábamos para poder estar ahí y ganar partidos. Esas ganas de ganar aquel partido las hemos reflejado en el resto. Se dice que el fútbol son rachas pero el equipo ha demostrado que no es una racha", ha añadido el cántabro sobre la incidencia que tuvo aquel partido en la posterior trayectoria del equipo. "Lo vimos en la primera vuelta, más allá de dinámica y resultados, el derbi es diferente, algo más que tres puntos. El espíritu que se saca en ese partido olvida lo pasado, son muy diferentes. Será muy complicado y tenemos que ser más fuertes mentalmente que nunca, puede ser una de las claves".

Borja Iglesias

"Cualquier futbolista que aporte, el paso que hemos dado los que juegan y los que no, los que entran en el segundo tiempo para darle la vuelta al partido o aguantar el marcador, son muy importantes. Todos teníamos muchas ganas, el equipo ha seguido creyendo en que le iba a llegar el momento y estamos muy contentos. Siempre es importante su aportación y la de cualquiera".

Cambio del equipo

"Se ha ido moldeando, seguimos siendo ofensivos, seguimos apretando igual pero el cambio de mentalidad era importante, mantener la portería a cero, cuando se ataca estar pendiente a una posible pérdida, defender todos y el equipo se ha hecho muy fuerte".

Objetivo europeo

"Teniendo un derbi dentro de tres días y con la importancia que tiene, no te digo que no, lo tenemos en mente ir a Europa. Estamos mentalizados, pero lo que importa ahora es el partido del domingo, porque marcará cosas importantes. No hay que quitarse nada de la cabeza pero no hay que tirar la casa por la ventana".

Selección

"Es complicado ir. Siempre que se va es algo espectacular e intentaré hacer siempre lo posible para estar ahí porque también trabajamos para eso".