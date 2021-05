Fekir le manda un vídeo con acuse de recibo a Deschamps

El Betis consiguió la sexta plaza del campeonato liguero por méritos propios, sin tener que esperar lo que sucediera en otros campos gracias a la remontada después de ir perdiendo por dos a cero en Balaídos ante un Celta enrachado. Un penalti de Nolito a Emerson empujó a los verdiblancos hacia arriba y con los goles de Borja Iglesias, Fekir, espectacular, y Víctor Ruiz acabó imponiéndose.

Fekir | Hizo como los grandes, en el día justo y en el momento ideal, esa excelente falta

Aprovechó el mejor escaparate posible para enviarle un vídeo con acuse de recibo a Didier Deschamps, seleccionador francés, y de paso hizo felices a todos los béticos. Su lanzamiento de falta fue perfecto, ni siquiera buscó el tiro fuerte por el hueco que le dejaban sus compañeros de la barrera. Rosca y cerca de la escuadra.

Víctor Ruiz | El gol es un premio a una gran segunda vuelta

El central se ha convertido en un indiscutible para Pellegrini cada vez que ha estado en condiciones físicas para jugar o no ha estado sancionado. Da igual que estuvieran Mandi o Bartra, eran Víctor Ruiz y otro. No le falta, como casi nunca, razón al chileno para tan tremenda confianza y el gol de ayer sirvió para darle el premio que se merecía.

Borja Iglesias | Salir entre silbidos de ‘tu’ casa es buenísimo

La mejor señal de que tú has rendido para el equipo que abona tus emolumentos y que has contribuido sobremanera para conseguir el objetivo es llegar a la casa del club de tus amores, con tu madre enfocada en la grada, y salir entre silbidos, o entre la división de opiniones, de la afición local. Es la forma de corroborar tu excelente trabajo.

Bartra | Hay que tener muchas ganas de pitar ese penalti, pero cargarle las pistolas...

No es la primera vez que le sucede algo parecido al central catalán, que toma demasiados riesgos a la hora de cuerpear con los rivales cuando no es necesario. Es verdad que un árbitro tiene que tener muchas ganas para pitar ese penalti, como se ve en la foto superior, pero no hay que cargarle las pistolas al mono...