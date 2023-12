Chadi Riad, tras su convocatoria para la Copa África: "Para mí es un sueño"

El defensor marroquí del Betis Chadi Riad ha sido convocado por Marruecos para participar en la Copa África, el torneo más prestigioso del fútbol africano donde se enfrentan las mejores selecciones del continente. Uno de los combinados favoritos es el marroquí, cuyo seleccionador, Walid Regragui, ha querido contar con los servicios del central bético para intentar alzarse con el campeonato.

La Copa África da comienzo el próximo 13 de enero y la gran final se disputará el 11 de febrero, por lo que el zaguero verdiblanco podría perderse hasta diez partidos con el Betis, que ahora sólo dispondrá de Germán Pezzella y Sokratis en la retaguardia. Chadi Riad, a la salida del entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, se ha detenido en su automóvil para firmar autógrafos, hacerse fotos con los aficionados y realizar declaraciones tras la llamada de Marruecos.

Una convocatoria inesperada

Como se puede observar en el vídeo anclado en la zona superior, Chadi reconoce que "no esperaba" la llamada de Regragui para la Copa África. De hecho, no será sólo su primera aparición en una Copa África, sino su primera vez con la selección absoluta de Marruecos, con la que aún no ha debutado al ser un fijo con la sub-23.

Además, el africano admite que se ha enterado de su inclusión en la lista "por el móvil" y confiesa que Manuel Pellegrini le ha felicitado personalmente después de conocer la noticia. En última instancia, Riad se ha mostrado optimista de cara a poder ganar el torneo que se celebrará en Costa de Marfil: "Si Dios quiere, ganaremos", concluía el joven central.

El zaguero, cuya irrupción ha sido una de las revelaciones de esta temporada, ha estado durante un buen rato firmando autógrafos y atendiendo a los hinchas verdiblancos presentes en la salida de los jugadores de la Ciudad Deportiva.