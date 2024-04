Claudio Bravo mira al futuro: "Si me presentan un proyecto que me motive seguiré jugando al fútbol"

La continuidad de Claudio Bravo en el Betis está prácticamente descartada. Después de cuatro meses y medio sin participar con la elástica verdiblanca debido a una grave lesión en los isquiotibiales, el guardameta de 41 años ya piensa en su futuro, aunque sin asegurar, por el momento, su retirada del fútbol profesional. En una entrevista para 365scores, el portero chileno se refirió a los últimos pasos de su carrera, con Arabia Saudí como opción, y a su actual rendimiento en Heliópolis, donde es definitivamente suplente de Rui Silva.

"No me pongo fecha. Si me siento físicamente sano y me presentan un proyecto que me motive seguiré jugando al fútbol. Eso sí, he tenido una carrera larga y exitosa y no quiero alargarla si no es por un club que me ilusione. Estoy abierto a nuevas experiencias. Ahora sigo pensando como un futbolista, pero si no aparece un proyecto de mi interés me prepararé para afrontar nuevos retos profesionales", afirmó Bravo, quien aguarda las diferentes opciones que se puedan presentar a final de temporada para elegir su próximo destino.

Bravo no descarta una salida a Arabia Saudí

De la misma forma, el veterano arquero sudamericano no descarta la posibilidad de firmar por un club de Arabia Saudí, como hizo recientemente su excompañero Luiz Felipe o el director deportivo Ramón Planes: "¿Por qué no? Me gusta escuchar todas las propuestas y conocerlas bien antes de decidirme. El proyecto de liga en el que están trabajando allí me parece atractivo y ambicioso... nunca se sabe. Ahora estoy centrado en el Betis y en volver a la selección; no miro más allá. Ya habrá tiempo más adelante para evaluar las posibilidades y determinar mi futuro, pero Arabia Saudí ha sabido fichar a grandes jugadores, sobre todo después de que Cristiano Ronaldo decidiera marcharse allí".

"El balance debe realizarse al final de la temporada. Hasta ahora nos ha faltado un poco de continuidad. Hemos tenido muchas lesiones esta temporada y, aunque eso no es excusa, espero que lleguemos a este tramo final de año con toda la plantilla disponible. Esto nos ayudará a lograr nuestro objetivo de clasificarnos para la competición europea por cuarta vez consecutiva", comentó Bravo acerca de la temporada del Betis, que ahora depende del Athletic Club para mantenerse en la batalla por los puestos europeos.

"En lo personal, esta temporada sufrí una lesión que me mantuvo sin jugar los últimos meses, pero ahora ya me he recuperado. Por mi personalidad siempre intento ayudar al equipo. Y así lo hago siempre, me toque jugar o no", concluyó el experimentado portero, convocado recientemente por Ricardo Gareca para volver a convertirse en una figura importante dentro de la selección chilena.