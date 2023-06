Confirmado el primer amistoso del Betis en la pretemporada

El balón está a punto de echar a rodar de nuevo. A la plantilla bética se le acaban las vacaciones y el próximo 4 de julio la plantilla está convocada en Sevilla para iniciar la temporada 2023-24 pasando los pertinentes reconocimientos médicos tras los días de asueto.

Un día más tarde la expedición bética se quitará del tórrido calor hispalense en verano para empezar a trabajar en Alemania, donde realizará un primer stage de pretemporada en Wolfsburgo del 5 al 15 de julio. Esa concentración la cerrará con un amistoso, según anunció el club, frente al Eintracht Braunschweig, de la Bundesliga 2, en el Eintracht-Stadion el 15 de julio, a partir de las 12:30 horas.

En esta primera fase de la pretemporada no estarán los internacionales verdiblancos: Canales, concentrado con España hasta el 18 de junio y campeón de la Liga de Naciones; Pezzella y Guido Rodríguez, que disputaron partidos amistosos con Argentina; Sabaly, que jugó con Senegal; Rodri y Miranda, que participan en el Europeo sub 21. Tampoco estarán varios canteranos como son los casos de Rober, que ha ascendido a Primera con el Alavés jugando hasta el 17 de junio; y Félix, Dani Pérez y Assane Diao, que afrontarán el Europeo sub 19 (3 al 16 de julio en Malta).

Tras un breve paso por Sevilla, la plantilla hará de nuevo las maletas para seguir la preparación en Inglaterra. La segunda concentración se realizará en St George’s Park, del 18 al 22 de julio, tras la que el equipo seguirá trabajando en la Ciudad Deportiva Luis del Sol hasta el 23 de julio.

La última fase de la pretemporada tendrá lugar en México y Estados Unidos, entre el 30 de julio y el 8 de agosto, donde disputará dos amistosos dentro de la LaLiga Summer Tour. El 2 de agosto, a las 05:00 de la madrugada en España, se jugará el primer derbi fuera de territorio nacional. Será en Guadalajara, en el Estadio Akron del Chivas Guadalajara. Y el 5 de agosto el Betis se medirá con la Real Sociedad (04:00 de la madrugada) en el Oracle Park, un estadio de béisbol con capacidad para 42.000 espectadores. El fin de semana del 11 al 13 de agosto arrancará LaLiga.