Dani Ceballos saca los colores al Ayuntamiento de Utrera: “Me apena que ninguna persona se haya puesto en contacto conmigo”

El futbolista del Real Madrid Dani Ceballos lanzó un inesperado mensaje a través de sus redes sociales en el que puso de manifiesto la falta de atención e interés del Ayuntamiento de Utrera, su localidad natal, por no haber contactado con él dos semanas después de obtener el título de Liga y Champions League.

Ceballos, que reconoce que “siempre ha llevado y llevará por bandera sus raíces”, está descontento y apenado porque “ninguna persona del Ayuntamiento de Utrera se haya puesto en contacto” para rendirle homenaje por las últimas cosechas con su club actual. “Ni un simple mensaje, ni una llamada” continúa el utrerano que apunta directamente en su texto al concejal de deportes.

“Nunca he pedido ni pediré, ningún tipo de reconocimiento, tampoco lo quiero ni lo necesito. Quiero dejar claro que esto no va por ahí, y ellos lo saben, y cada vez es más evidente lo que se esconde detrás”, avisa el utrerano de manera insinuada aunque contradiciéndose en sus palabras.

El ex futbolista del Real Betis, vinculado cada verano con el equipo verdiblanco, finaliza recordando que pese a todo, “Utrera es lo más grande para mí. Y seguiré llevando su bandera en cada final, porque aunque no me valoren desde el Ayuntamiento, la gente de verdad de Utrera, que es la mí sí que lo hace”.

Dani Ceballos ha disputado un total de 27 partidos esta temporada repartidos entre liga, Copa del Rey, Liga de Campeones y Supercopa de España, sólo 7 de ellos como titular. En Liga de Campeones no jugó en todas las eliminatorias, reduciéndose su participación a principalmente dos partidos: 57 minutos ante el Nápoles y 90 minutos ante el Union Berlín, con su club ya clasificado para los octavos de final.